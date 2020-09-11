Büyükşehir’den KPSS için hafta sonu ek seferler

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cumartesi ve Pazar günü KPSS’ye girecek adaylar için ek seferler düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 13 Eylül Cumartesi ve 14 Eylül Pazar günleri yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek adayların ulaşımda sorun yaşamaması için ek seferler düzenleyecek. Bu kapsamda 435, 530 ve 755 numaralı hatlarda ek seferler uygulanacak. Ayrıca 170, 175, 190, 255, 265,300, 600, 630, 635, 640, 645, 650 No’lu hatlar da 12 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’a kadar 13 Eylül Pazar günü de saat 14.00’a kadar Umuttepe’ye çıkacak.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı denetim birimleri görev başında olacak. Özel halk otobüsleri de KPSS sınav saatlerinde yoğunluğa göre ilave seferler yapacak. 175, 255, 265, 300, 600, 635, 645 ve 650 No’lu hatlar da Pazar günü saat 18.30’a kadar Umuttepe’ye çıkarak KPSS’ye girecek vatandaşlara hizmet verecek.

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