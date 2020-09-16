Nuh Çimento'nun o kararı bir ilçeyi ayağa kaldırdı 12 mahalle muhtarı Nuh Çimanto'ya ait taş ocağının genişlemesini engellemek için mücadele ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nuh Çimento'nun o kararı bir ilçeyi ayağa kaldırdı 12 mahalle muhtarı Nuh Çimanto'ya ait taş ocağının genişlemesini engellemek için mücadele ediyor

İHA

Nuh Çimento'nun o kararı bir ilçeyi ayağa kaldırdı 12 mahalle muhtarı Nuh Çimanto'ya ait taş ocağının genişlemesini engellemek için mücadele ediyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Nuh Çimento'ya ait taş ocağının sürekli genişleyerek çevreyi adeta talan etmesi ve yerleşim alanına yaklaşık 1 kilometre kadar uzaklıkta bulunan alanda genişlemek için başlattığı çalışmalar ilçede bulunan mahalle muhtarlarını harekete geçirdi. Bir araya gelerek genişleme kararının durdurulması için imza toplayan mahalle muhtarları, kurulması planlanan tesisin bir ilçenin sağlığını tehlikeye atacağını ifade ettiler.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Nuh Çimento fabrikasına ait Dilovası ilçesi Çerkeşli Mahallesi’ne yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan taş ocağının genişletilmesi için firma tarafından karar alındı. Firmanın girişimleri sonrasında konu ile ilgili ÇED toplantısı düzenlendi. Toplaya katılan vatandaşlar, tesisin sağlıkları için tehlike oluşturduğunu ve planlamaların iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Salonda çıkan tartışma sonrasında ÇED toplantısı iptal edildi. ÇED toplantısının ardından, Dilovası ilçesinde bulunan 12 mahallenin muhtarları bir araya gelerek, Nuh Çimento’ya ait taş ocağının genişletilmesi için alınan kararların iptal edilmesi için imza topladı. 12 mahalle muhtarının imzalarının bulunduğu ve taş ocağının genişletme isteğinin ret edilmesinin istendiği dilekçeler Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklara gönderilecek. İlçenin kuzey doğu yönünde 500 dönüm genişletilmesi planlanan taş ocağından yükselecek tozların bölgede hakim olan rüzgarın etkisi ile ilçede yaşayan 51 bin kişinin sağlığını tehlikeye atacağını söyleyen mahalle muhtarları, taş ocaklarının bölgede genişletilme çabalarının yetkililer tarafından durdurulması için çağrıda bulundular.

“Biz artık temiz havada yaşam sürmek istiyoruz”
İnsan sağlığının korunması için bölgede bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesinin kaldırılması için çalışma başlatılırken, taş ocağının genişletilmesine tepki gösteren Çerkeşli Mahallesi Muhtarı Aytaç Erdem, “Aşağı yukarı 700 yıllık bir geçmişe sahip olan mahalledeyiz. Arkamızda görmüş olduğunuz taş ocakları ve Kömürcüler OSB gerçekten halk sağlığını tehdit eden tesisler. Bizler istiyoruz ki bölgemizde, Dilovası’nda sağlıklı yaşayalım. Bu talep bizim en doğal hakkımız. O yüzden de diyoruz ki artık yeter. Hakim rüzgarlar tarafından taş ocaklarının tozları ve kömür tozları Dilovası’nı tehdit ediyor. Bu nereye kadar devam edecek. Halkımız gerçekten sağlık sorunları ile iç içe. Biz artık temiz havada yaşam sürmek istiyoruz. Bu arkamda görmüş olduğunuz taş ocakları hakim rüzgarların geldiği yönde olan mahallemizin kuzey doğusuna yayılmak istiyor. Burada 500 dönüm kadar alana taş ocağının genişlemesi durumu söz konusu. Buraya yayıldığında hakim rüzgarlarla birlikte benim mahallem başta olmak üzere Tavşancıl, Dilovası bölgesine tozlar uçarak gidecek. Burada çok büyük sıkıntılar yaşanacak. Biz istiyoruz ki bu problemler olmasın, insanlar sağlıklı şekilde yaşasınlar. Biz insanların sağlıklı yaşamasını, Dilovası'nın gelişmesini istiyoruz” dedi.

“Buranın tozu toprağı Dilovası’nın üzerine gidiyor”
Bölgede genişleyecek taş ocağının rüzgarların etkisi ile ağır metal ve zararlı bölgenin yerleşim alanlarına taşınacağını ifade eden Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Numan Akdoğan, “Hemen arkamızda gördüğünüz alan yıllardan beri kazındı. Buranın tozu toprağı Dilovası’nın üzerine gidiyor. Şu an bunun arka kısmına doğru çok büyük alanda taş kırma tesisi planlanıyor. Şu anda benim saçlarımdan da görebiliyorsunuz rüzgar oradan geliyor. Bu rüzgar burada yaşayan 51 bin insanın ciğerlerine bu mikron boyutundaki parçacıkları götürüyor. Biz sigara paketlerinin üzerine ‘Öldürür içmeyin’ diye yazı basıyoruz. Hiçbir sigara paketi bu ilanlar olmadan satılamaz. Ama Dilovası halkını göz göre göre hasta ediyoruz. Bu parçacıklar ciğerlere yapışıyor. Ağır metaller, topraktaki zararlı maddeler uçuşarak ciğerlerimize doluşuyor. Buradaki halk her gün onlarca sigara içmiş kadar ciğerleri zarar görüyor. Devletlerin amaçlarından bir tanesi halkın can güvenliğini, mal güvenliğini, ırzını, şerefini korumaktır. Bütün anayasalarda bu yazar Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasında da halkın can, malı güvence altına alınmıştır. Burada Dilovası halkının canı tehdit altına girmektedir. Üniversitedeki araştırmalara girmiş kadar burada çok büyük bir sağlık sorunu, çevre sorunu vardır. Bu azaltılmaya çalışırken yeni problemlerinin
çıkartılması bu bölgenin halkının sağlığını hiçe saymak demektir. Devlet yetkililerimizden rica ediyoruz, bu girişi durdurmalarını arzu ediyoruz” diye konuştu.

“Nuh Çimento Taş Ocaklarının vermiş olduğu zararlar göz ardı edilemez”
Dilovası ilçesi Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Vacip Mengübeti ise, yetkililere seslenerek, “Bizler temiz bir hava soluyabilmek için ciddi anlamda mücadeleler veriyoruz. En doğal hakkımız olan temiz havamızı soluyabilmek için bizler daha ne kadar sesimizi duyurmaya çalışacağız. Bunun çabasını veriyoruz. Kömürcüler OSB’nin ve Nuh Çimento Taş Ocaklarının vermiş olduğu zararlar göz ardı edilemez. Yetkililer lütfen sesimizi duyun, bizlerin sesine kulak verin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baz istasyonların dadanan akü hırsızı kardeşler yakandı 48 akü çalan hırsızlar jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Baz istasyonların dadanan akü hırsızı kardeşler ...
Baz istasyonlarından akü çalan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Baz istasyonlarından akü çalan 2 kişi yakalandı
Kocaeli’de yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de yol yapım çalışmaları sürüyor
Kocaelispor, Trabzonsporlu Murat Cem Akpınar'ı 1 yıllığına kiraladı
YEREL HABERLER Kocaelispor, Trabzonsporlu Murat Cem Akpınar'ı 1 ...
Okul öncesi büfe ve kantinlere Covid-19 eğitimi
YEREL HABERLER Okul öncesi büfe ve kantinlere Covid-19 eğitimi
Lastik fabrikası işçisi servis aracıyla evine dönerken kalp krizi geçirdi
YEREL HABERLER Lastik fabrikası işçisi servis aracıyla evine ...
Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı
DEAŞ´ın medya sorumlusu adliyede (2)
YEREL HABERLER DEAŞ´ın medya sorumlusu adliyede (2)
Yaralı rolü yapan oyuncuya şefkat gösteren köpeği belediye sahiplendi Sevimli köpek, vatandaşlara hayvan sevgisini aşılayacak Sahiplenmek isteyenlerin sıraya girdiği sevimli köpek özel alana alındı
YEREL HABERLER Yaralı rolü yapan oyuncuya şefkat gösteren köpeği ...
DEAŞ'ın medya sorumlusu tutuklandı
YEREL HABERLER DEAŞ'ın medya sorumlusu tutuklandı
İzmit pazar alanlarında temizlik sürüyor
YEREL HABERLER İzmit pazar alanlarında temizlik sürüyor
İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda Euroleague öncesi imzalar atıldı
YEREL HABERLER İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda ...
Kocaeli'de karantina ihlali yapanlar günlük 80 TL ödeyecek
YEREL HABERLER Kocaeli'de karantina ihlali yapanlar günlük 80 TL ...
İzmit Belediyespor 11 yeni transferine imza attırdı Tamamı milli olan yeni transferler başarı sözü verdi
YEREL HABERLER İzmit Belediyespor 11 yeni transferine imza ...
Hastaneden dönen çift, otomobillerinin takla atmasıyla yaralandı
YEREL HABERLER Hastaneden dönen çift, otomobillerinin takla ...
Engelli kadına 4 kişinin cinsel saldırıda bulunduğu iddiası 
YEREL HABERLER Engelli kadına 4 kişinin cinsel saldırıda bulunduğu ...
Başkan Özlü “Bize yılmak yok, koşmak var”
YEREL HABERLER Başkan Özlü “Bize yılmak yok, koşmak var”
Yurtlarda karantinaya alınacak kişilerden günlük 80 lira alınacak 
YEREL HABERLER Yurtlarda karantinaya alınacak kişilerden günlük 80 ...
Alikahya’ya gençlik merkezi geliyor
YEREL HABERLER Alikahya’ya gençlik merkezi geliyor
Kocaeli'de koku yayan 2 fabrikaya 265 bin 599 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de koku yayan 2 fabrikaya 265 bin 599 TL ceza ...
Otobüste düşürdüğü içinde 6 bin lira olan cüzdanını şoförden alırken ağladı 
YEREL HABERLER Otobüste düşürdüğü içinde 6 bin lira olan cüzdanını ...
Cüzdanını bulan otobüs sürücüsüne para vererek teşekkür etmeye çalıştı Otobüs sürücüsü bulduğu para dolu cüzdanı sahibine böyle teslim etti
YEREL HABERLER Cüzdanını bulan otobüs sürücüsüne para vererek ...
Sektörün talepleri KOMEK ile can bulacak
YEREL HABERLER Sektörün talepleri KOMEK ile can bulacak
Mısır serasında esrar ve kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Mısır serasında esrar ve kenevir ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X