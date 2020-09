Nuh Çimento'nun o kararı bir ilçeyi ayağa kaldırdı 12 mahalle muhtarı Nuh Çimanto'ya ait taş ocağının genişlemesini engellemek için mücadele ediyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Nuh Çimento'ya ait taş ocağının sürekli genişleyerek çevreyi adeta talan etmesi ve yerleşim alanına yaklaşık 1 kilometre kadar uzaklıkta bulunan alanda genişlemek için başlattığı çalışmalar ilçede bulunan mahalle muhtarlarını harekete geçirdi. Bir araya gelerek genişleme kararının durdurulması için imza toplayan mahalle muhtarları, kurulması planlanan tesisin bir ilçenin sağlığını tehlikeye atacağını ifade ettiler.



Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Nuh Çimento fabrikasına ait Dilovası ilçesi Çerkeşli Mahallesi’ne yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan taş ocağının genişletilmesi için firma tarafından karar alındı. Firmanın girişimleri sonrasında konu ile ilgili ÇED toplantısı düzenlendi. Toplaya katılan vatandaşlar, tesisin sağlıkları için tehlike oluşturduğunu ve planlamaların iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Salonda çıkan tartışma sonrasında ÇED toplantısı iptal edildi. ÇED toplantısının ardından, Dilovası ilçesinde bulunan 12 mahallenin muhtarları bir araya gelerek, Nuh Çimento’ya ait taş ocağının genişletilmesi için alınan kararların iptal edilmesi için imza topladı. 12 mahalle muhtarının imzalarının bulunduğu ve taş ocağının genişletme isteğinin ret edilmesinin istendiği dilekçeler Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklara gönderilecek. İlçenin kuzey doğu yönünde 500 dönüm genişletilmesi planlanan taş ocağından yükselecek tozların bölgede hakim olan rüzgarın etkisi ile ilçede yaşayan 51 bin kişinin sağlığını tehlikeye atacağını söyleyen mahalle muhtarları, taş ocaklarının bölgede genişletilme çabalarının yetkililer tarafından durdurulması için çağrıda bulundular.



“Biz artık temiz havada yaşam sürmek istiyoruz”

İnsan sağlığının korunması için bölgede bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesinin kaldırılması için çalışma başlatılırken, taş ocağının genişletilmesine tepki gösteren Çerkeşli Mahallesi Muhtarı Aytaç Erdem, “Aşağı yukarı 700 yıllık bir geçmişe sahip olan mahalledeyiz. Arkamızda görmüş olduğunuz taş ocakları ve Kömürcüler OSB gerçekten halk sağlığını tehdit eden tesisler. Bizler istiyoruz ki bölgemizde, Dilovası’nda sağlıklı yaşayalım. Bu talep bizim en doğal hakkımız. O yüzden de diyoruz ki artık yeter. Hakim rüzgarlar tarafından taş ocaklarının tozları ve kömür tozları Dilovası’nı tehdit ediyor. Bu nereye kadar devam edecek. Halkımız gerçekten sağlık sorunları ile iç içe. Biz artık temiz havada yaşam sürmek istiyoruz. Bu arkamda görmüş olduğunuz taş ocakları hakim rüzgarların geldiği yönde olan mahallemizin kuzey doğusuna yayılmak istiyor. Burada 500 dönüm kadar alana taş ocağının genişlemesi durumu söz konusu. Buraya yayıldığında hakim rüzgarlarla birlikte benim mahallem başta olmak üzere Tavşancıl, Dilovası bölgesine tozlar uçarak gidecek. Burada çok büyük sıkıntılar yaşanacak. Biz istiyoruz ki bu problemler olmasın, insanlar sağlıklı şekilde yaşasınlar. Biz insanların sağlıklı yaşamasını, Dilovası'nın gelişmesini istiyoruz” dedi.



“Buranın tozu toprağı Dilovası’nın üzerine gidiyor”

Bölgede genişleyecek taş ocağının rüzgarların etkisi ile ağır metal ve zararlı bölgenin yerleşim alanlarına taşınacağını ifade eden Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Numan Akdoğan, “Hemen arkamızda gördüğünüz alan yıllardan beri kazındı. Buranın tozu toprağı Dilovası’nın üzerine gidiyor. Şu an bunun arka kısmına doğru çok büyük alanda taş kırma tesisi planlanıyor. Şu anda benim saçlarımdan da görebiliyorsunuz rüzgar oradan geliyor. Bu rüzgar burada yaşayan 51 bin insanın ciğerlerine bu mikron boyutundaki parçacıkları götürüyor. Biz sigara paketlerinin üzerine ‘Öldürür içmeyin’ diye yazı basıyoruz. Hiçbir sigara paketi bu ilanlar olmadan satılamaz. Ama Dilovası halkını göz göre göre hasta ediyoruz. Bu parçacıklar ciğerlere yapışıyor. Ağır metaller, topraktaki zararlı maddeler uçuşarak ciğerlerimize doluşuyor. Buradaki halk her gün onlarca sigara içmiş kadar ciğerleri zarar görüyor. Devletlerin amaçlarından bir tanesi halkın can güvenliğini, mal güvenliğini, ırzını, şerefini korumaktır. Bütün anayasalarda bu yazar Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasında da halkın can, malı güvence altına alınmıştır. Burada Dilovası halkının canı tehdit altına girmektedir. Üniversitedeki araştırmalara girmiş kadar burada çok büyük bir sağlık sorunu, çevre sorunu vardır. Bu azaltılmaya çalışırken yeni problemlerinin

çıkartılması bu bölgenin halkının sağlığını hiçe saymak demektir. Devlet yetkililerimizden rica ediyoruz, bu girişi durdurmalarını arzu ediyoruz” diye konuştu.



“Nuh Çimento Taş Ocaklarının vermiş olduğu zararlar göz ardı edilemez”

Dilovası ilçesi Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Vacip Mengübeti ise, yetkililere seslenerek, “Bizler temiz bir hava soluyabilmek için ciddi anlamda mücadeleler veriyoruz. En doğal hakkımız olan temiz havamızı soluyabilmek için bizler daha ne kadar sesimizi duyurmaya çalışacağız. Bunun çabasını veriyoruz. Kömürcüler OSB’nin ve Nuh Çimento Taş Ocaklarının vermiş olduğu zararlar göz ardı edilemez. Yetkililer lütfen sesimizi duyun, bizlerin sesine kulak verin” şeklinde konuştu.

