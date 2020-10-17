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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli Şehir Tiyatroları 8 ay sonra perde açtı

İHA

Kocaeli Şehir Tiyatroları 8 ay sonra perde açtı

8 ay sonra yeni sezonda perde açan Kocaeli Şehir Tiyatroları, Türk sinema, tiyatro ve edebiyat tarihinin unutulmaz isimlerini tiyatro severlerle buluşturdu.
Korona virüs salgını nedeniyle 8 ay sonra perdelerin açıldığı Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde oyuncular sahnelerine kavuşurken, seyirciler de aylar sonra tiyatro izlemenin tadını çıkardılar. Münir Özkul, Yıldız Kenter ve Muhsin Ertuğrul gibi unutulmaz şahsiyetlerle yan yana sahnelenen oyunu seyreden izleyiciler, bu isimlerin posterleriyle fotoğraf çektirerek sosyal medyadan paylaştılar. Salgın tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda seyirciyle yeni sezonun ilk perdesi açılırken girişte HES kodu sorgusu ve ateş ölçümü yapıldı. Yeni sezonun ilk oyununu Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun eşi Asuman Tipoğlu ve Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı da izledi.
Sekiz ay boyunca perdelerin kapalı olduğunu kaydeden Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, “Açık havada etkinliklerimiz devam etti. Ama salonumuzdan uzak kaldık. Tiyatro bilindiği gibi bir ambiyans işi. Bu anlamda salonumuzu açmaktan çok mutluyuz” dedi. Pandemi sürecinden en çok etkilenen gruplardan birinin tiyatrocular olduğunu belirten Sıgalı, “Türk sinema, tiyatro ve edebiyat tarihinin duayenleriyle seyircimizi yan yana oturtmayı planladık. Manevi olarak duygularımızı yükseltmeyi düşündük. Bu çok da etkili oldu” dedi.
Sahnelen oyunu eğlenceli komik bulduğunu söyleyen Büşra Kocasakal, “Uzun zamandır böyle bir aktivite bekliyorduk. Maalesef bu virüs sebebiyle hepimiz evlerde durduk. Tiyatronun açılmasını bekliyorduk. Açılır açılmaz tüm oyunlara bilet aldım. Hikayeyi zaten çocukluğumuzdan biliyoruz. Kitabını da okudum. Bu kadar komik olduğunu sanmıyorum. Burada epey komik unsurlar var. Güzel ve eğlenceli. Böyle bir etkinlikte uzun zaman sonra buluşmak çok heyecan verici bizim için” diye konuştu.
Kocaeli Şehir Tiyatroları’nda seyirci ile buluşan 80 Günde Devri Alem oyunun yönetmenliğini Gökhan Kocaoğlu ve Sezai Yılmaz yapıyor. Oyun Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncuları Selim Taylan Ertuğrul, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu, Tekin Ezgütekin ve Utku Oğuz’un muhteşem performansı ile sahnelendi. 80 Günde Devri Alem 18, 23 ve 25 Ekim tarihlerinde saat 20.00’da seyircisiyle buluşacak.

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