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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlere sosyal medya eğitimi

İHA

Gençlere sosyal medya eğitimi

Sosyal medya uzmanı ve dijital medya danışmanı Rüzgar Sertkaya, İstanbul’da gençlere sosyal medya eğitimi vermeye aralıksız devam ediyor.
Sosyal medya uzmanı ve dijital medya danışmanı Rüzgar Sertkaya, İstanbul’da gençlere yönelik verdiği sosyal medya eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Sertkaya, verdiği eğitimlerde sosyal medyanın gençler tarafından bilinçsiz kullanımına, sosyal medyada oluşan kaygısal durumlara ve dijital medyanın yararlı ve zararlı yönlerine değiniyor.
Sosyal medyanın günümüzde çoğu zaman gazetelerden, televizyonlardan ve dijital haber sitelerinden daha önemli olduğunu söyleyen Rüzgar Sertkaya, “Sosyal medya sayesinde ülkemizde ve dünyada olan bir çok olaydan hemen haberdar olabiliyoruz. Tanık olduğumuz olayları paylaşarak insanları bilgilendirebiliyoruz. Sosyal medya artık günümüzde çoğu zaman gazetelerden, televizyonlardan ve dijital haber sitelerinden daha çok önem taşımaktadır. Sosyal medya aynı zamanda insanların özgüveninin artmasını sağlıyor. Yapılan bir paylaşımın ses getirmesi, beğenilmesi kişilerin özgüveninin daha da artmasına yardımcı olur. Sosyal medya sayesinde zor durumda olan birçok insana yardım eli uzatılmıştır. Ticaretle uğraşan kişi ve kurumlar doğru reklamlar ve paylaşımlarla müşteri portföylerini genişletebilir” dedi.
Sosyal medyayı tehlikesiz hale getirmenin kişinin elinde olacağını söyleyen Sertkaya, ''İletişimin yeni bir şekli olarak karşımıza çıkan sosyal medyayı tehlikesiz hale getirmek bizim elimizde. Tehlikeli yönleri fark edersek ve de çocukları ve gençleri koruyabiliriz. Sosyal medyanın en büyük zararı kişileri sosyal medya bağımlısı yapmakta. Kullandığımız sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar pek çok kullanıcıda endişe ve stres yaşatmaya başladı. Takipçi sayılar, beğenilmeme korkusu kişinin devamlı endişe içinde olmasına neden oluyor” diye konuştu.
Sosyal medya uzmanı Rüzgar Sertkaya ayrıca, dijitalleşme süreci geliştikçe, kurumlarda alanında uzman dijital pazarlamacılara ve sosyal medya yöneticilerine ihtiyacın arttığını belirterek gençlere online eğitim programı hazırlıyor. Sosyal medya kanallarının algoritmalarını öğrenme ve reklam kampanyaları ile birlikte inceleme gibi konularda da bilgi sahibi olacak gençler aynı zamanda dijital medyanın bireye yararları ve zararları konusunda da bilgi sahibi oluyor.

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