Başkan Söğüt: "Barbaros ve Kabakoz için tüm adımlar atıldı"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Barbaros ve Kabakoz için verdiği müjdenin önemli olduğunu belirterek, tüm adımların atıldığını söyledi. Söğüt, "520 bin metrekare büyüklüğündeki alanda 1300 konut inşa edilecek. Bakanımızın da dediği gibi konutların temelleri 2021’in ilk yarısında atılacak" dedi.

Kocaeli'nde geçtiğimiz hafta bir dizi programa katılan Bakan Murat Kurum, Körfez Barbaros Mahallesi ve Kabakoz bölgesindeki riskli alandaki binaların taşınması ile ilgili olarak çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, Derince ve Körfez arasında belirlenen rezerv bölgede 1300 konutun inşaatına başlanacağını kaydetti.

"Tüm adımları attık"

Bakan Murat Kurum'a ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkürlerini sunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Depremden bu yana bu konu ilçemiz için adeta bir yara gibiydi. Çok şükür Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın ve Bakanımız Murat Kurum’un sayesinde sonuca ulaştırma noktasında tüm adımları attık. 520 bin metrekare büyüklüğündeki alanda 1300 konut inşa edilecek. Vatandaşlarımızla görüşerek onları buraya taşıyacağız. Bakanımızın da dediği gibi konutların temelleri 2021’in ilk yarısında atılacak. Hızlı bir şekilde tamamlanarak vatandaşlarımızın taşınmasını sağlayacağız. Bir sorunu daha tüm vatandaşlarımızla görüşüp anlaşarak halletmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

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