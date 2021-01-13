“Sen mi daha tatlısın yoksa elindeki pasta mı” sözü davalık etti 15 yaşındaki kız çocuğuna söyledikleri yüzünden 9 yıldır cinsel istismardan yargılanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Sen mi daha tatlısın yoksa elindeki pasta mı” sözü davalık etti 15 yaşındaki kız çocuğuna söyledikleri yüzünden 9 yıldır cinsel istismardan yargılanıyor

İHA

“Sen mi daha tatlısın yoksa elindeki pasta mı” sözü davalık etti 15 yaşındaki kız çocuğuna söyledikleri yüzünden 9 yıldır cinsel istismardan yargılanıyor

Kocaeli’de 15 yaşındaki çocuğa "Sen mi daha tatlısın yoksa elindeki pasta mı?" diyen şahıs, hakkında cinsel istismar suçundan açılan davada 9 yıldır beraatini istiyor.
Kocaeli'de bir kız çocuğuna "Sen mi daha tatlısın yoksa elindeki pasta mı?" diyen şahıs, cinsel istismar suçundan hakkında açılan davada yargılanmaya devam ediliyor. Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de 15 yaşındaki D.T. adlı kız çocuğuna çocuğuna sözlü tacizde bulanan Bayram D., 2012 yılından beri yargılanıyor. Komşusunun kızına sarılan ve sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen sanık Bayram D.’nin yargılanmasına devam ediliyor. Çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan Bayram D. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada avukatlar sanık Bayram D. ve mağdur D.T. hazır bulundu.

Yaşadıkları yüzünden psikolojisi bozuldu
Hakimin söz vermesiyle konuşmasına başlayan mağdur D.T., “Bakkalda olduğum sırada bana sarılıp elleriyle saçlarımı okşadı. Bir keresinde ağabeyimin doğum günü için pasta almaya dışarı gitmiştim. Bayram D. Beni görünce yanıma gelip ‘sen mi daha tatlısın yoksa elindeki pasta mı bilemedim’ dedi. O sırada babam yanıma geldi ne olduğunu sordu, sorun çıkmasın diye komşumuz olduğunu söyledim. Beni her gördüğünde sözleri ile taciz ediyordu. 2012 yılının yaz ayında üzerimde kapri vardı. Bayram amcaya göre açık geldi galiba. Sivrisinekler bacağıma konduğunda 'Sivrisinekler tatlı kanın kimde olduğunu iyi biliyor’ dedi. Ben bu söyleminden çok rahatsız oldum. Beni sosyal medyadan takip edip mesajlar atıyordu. Bana ‘Seninle gezmeye lunaparka gidelim’ diyordu. Ben de ona 'Sen benim yaşıtım değilsin' dedim ben seninle eğlenirim deyince ben korktum, mesajları sildim ve onu engelledim. Ben sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Normal sarılmanın ne demek olduğunu biliyorum. Bu olay nedeniyle bozulan psikolojimi düzeltmek için psikolojik haplar kullandım. Sanıktan şikayetçiyim” dedi.

Hakkındaki iddiaları reddetti
Daha sonra söz alarak iddiaların doğru olmadığını söyleyen Bayram D. ise beraatimi talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmit Belediyesinden ebeveynlere farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesinden ebeveynlere farkındalık eğitimi
Toprak altında kalan kişiyi arkadaşları kurtardı
YEREL HABERLER Toprak altında kalan kişiyi arkadaşları kurtardı
Darıca Spor Salonu tamamlandı
YEREL HABERLER Darıca Spor Salonu tamamlandı
Villayı kumarhaneye çeviren 16 kişi suçüstü yakalandı Aranması bulunan şahıs kumar oynayanların arasından çıktı
YEREL HABERLER Villayı kumarhaneye çeviren 16 kişi suçüstü ...
Kartepe'de beklenen kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Kartepe'de beklenen kar yağışı başladı
2020 yılında Akademi Liseler gençlerin uğrak yeri oldu
YEREL HABERLER 2020 yılında Akademi Liseler gençlerin uğrak yeri ...
Karla mücadele ekipleri hazır
YEREL HABERLER Karla mücadele ekipleri hazır
Kartepe'de kar kalınlığı 20 santime ulaştı
YEREL HABERLER Kartepe'de kar kalınlığı 20 santime ulaştı
Villa ve dernekte oyun oynayan 26 kişiye ceza
YEREL HABERLER Villa ve dernekte oyun oynayan 26 kişiye ceza
Başkan Şayir’den başarılı personele ödül
YEREL HABERLER Başkan Şayir’den başarılı personele ödül
Körfez’de bozulan parke taşları yenileniyor
YEREL HABERLER Körfez’de bozulan parke taşları yenileniyor
Engelsiz Taksi ile 5 bin 213 ulaşım hizmeti
YEREL HABERLER Engelsiz Taksi ile 5 bin 213 ulaşım hizmeti
Kocaeli'de tır şoförü evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kocaeli'de tır şoförü evinde ölü bulundu
Virüse aldırmadan dernekte kumar oynayanlar polise yakalandı
YEREL HABERLER Virüse aldırmadan dernekte kumar oynayanlar polise ...
Başiskele'de son bir yılda 70 bin ton atık toplandı
YEREL HABERLER Başiskele'de son bir yılda 70 bin ton atık toplandı
Kartepe’de sokak hayvanları mamasız kalmıyor
YEREL HABERLER Kartepe’de sokak hayvanları mamasız kalmıyor
TIR şoförü intihar etti
YEREL HABERLER TIR şoförü intihar etti
Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi hizmete başladı
YEREL HABERLER Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi hizmete başladı
Gebze Zabıta ekiplerinden fırın denetimi
YEREL HABERLER Gebze Zabıta ekiplerinden fırın denetimi
Geleceğin yıldızları Hereke’den yetişecek
YEREL HABERLER Geleceğin yıldızları Hereke’den yetişecek
Önce 'Dertleniyor' dediği bakana daha sonra Cumhurbaşkanına elleriyle Kur'an-ı Kerim yazdı 6 ayda yazdığı Kur'an-ı Kerim'leri Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanına hediye edecek İbadethaneye çevirdiği evinin bodrumunda 32 yıldır Kur'an-ı Kerim yazıyor El yazması Kur'an yazan kimya emeklisi Lokman Arslan: "Sağlık Bakanımız dertleniyor, üzülüyor. O dertlendikçe bizde dertlendik" "Evde kalınca Sağlık Bakanına ve sağlık teşkilatına Kur'an-ı Kerim yazmaya karar verdim"
YEREL HABERLER Önce 'Dertleniyor' dediği bakana daha sonra ...
Pandemide yazlık evlerini tercih edenlerin sayısı 5 kat arttı
YEREL HABERLER Pandemide yazlık evlerini tercih edenlerin sayısı 5 ...
60 yılda bin 200 ata tohum toplayıp tohum bankası kurdu 
YEREL HABERLER 60 yılda bin 200 ata tohum toplayıp tohum bankası ...
TIR'ın açılan dorsesi üst geçide çarptı
YEREL HABERLER TIR'ın açılan dorsesi üst geçide çarptı