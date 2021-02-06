İş makinesi devrildi: 1 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, inşaat kazısı sırasında devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yeşilkent Mahallesi Tantaoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Ç., idaresindeki iş makinesi ile inşa edilecek olan bir binanın temel kazısı için inşaat alanına girdi. Bu sırada kayan iş makinesi devrildi. Kazada iş makinesi operatörü T.Ç. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından T.Ç., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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