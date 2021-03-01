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Yaralı kuzuyu kucağında bebek gibi böyle taşıdı Bacağı kırılan kuzusunu kucağına alıp, veterinere kadar taşıdı

İHA

Yaralı kuzuyu kucağında bebek gibi böyle taşıdı Bacağı kırılan kuzusunu kucağına alıp, veterinere kadar taşıdı

Kocaeli'de hayvancılık ile uğraşan karı kocanın 'Sakız' ismini verdikleri kuzunun bacağı kırıldı. Kuzunun yürüyemediğini fark edince büyük panik yaşayan kadın ise kuzuyu kucağına alarak veterinere kadar taşıdı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Fedakar Koç'un, 'Sakız' ismini verdiği kuzusunun kaza neticesi bacağı kırıldı. Sakız'ın yürüyemediğini anlayınca panikleyen Fedakar Koç'un eşi, kuzusunu adeta bir bebek gibi kucağına alarak, veterinere kadar getirdi. Koç'un kucağında kuzuyu gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Veterinere getirildikten sonra muayene edilen kuzunun, femur kemiğinde çok parçalı kırığı olduğu tespit edildi. Ameliyatı başarılı geçen Sakız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kuzusunu çok sevdiğini ve ismini 'Sakız' koyduğunu söyleyen Fedakar Koç, "Kuzumuz bir kaza geçirdi ve kaza sonucu bacağı kırıldı. Bizde kuzumuzu tuttuğumuz gibi veterinere getirdik" dedi.

"Kucaklarında kuzuyla beklerken bulduk"
Yaralı kuzuyu ameliyat eden Veteriner Hekim Ejder Dalkıç, "Sabah saatlerinde Fedakar bey ve eşini kucaklarında kuzuyla kliniğin önünde beklerken bulduk. Kuzunun üstüne köpekler oynarken palet düşürmüş ve baldır kemiği dediğimiz femur kemiğinde çok parçalı kırık oluşmuş. Kuzunun sahiplerini bilgilendirdik. Bize, 'ne gerekiyorsa yapın' dediler. Bizde mesleğimizin gereği olarak en iyisini yapmaya çalıştık" diye konuştu.

"Bu kişiler hayvanları çok seviyor"
Yaralı kuzuyu kliniğe getiren duyarlı insanlara minnettar olduğunu belirten Ejder Dalkıç, "Şimdi bu kuzuya insanlar sevgi besliyor. Fakat hayvancılık mesleğiyle profesyonel olarak ilgilenenler bir kuzuya bu kadar şefkatli bakamayabilirler. Ama bu kişiler hayvanları çok seviyor. Onlara duyarlı davrandıkları için teşekkür ederim. Biz de onların o acısını dindirmek için mesleğimizin gereği olan her şeyi yaptık" şeklinde konuştu.

"Çok yakın zamanda koşup oynayacağını düşünüyoruz"
Kuzunun durumunun iyi olduğu ve yakın zamanda koşup oynayabileceği müjdesini veren Hekim Ejder Dalkıç, sözlerini şöyle noktaladı: "O kuzunun sağlıklı olarak yürüyebildiğini görmek dünyadaki en büyük ödüllerden birisi olacaktır. Biz veteriner hekimler bu konuda hayvanlar için elimizden geleni yapmaya hazırız. Kuzunun çok parçalı kırığı vardı. İnsanlarda platin dediğimiz ameliyatı oldu. Ameliyatı çok iyi geçti. Çok yakın zamanda koşup oynayacağını düşünüyoruz.

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