Öğrencilerden, Mehmetçiği duygulandıran proje



Ergün AYAZ-Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde bulunan Ressam Osman Hamdi Bey ve Faik Şahenk İlkokulu öğrencileri, "Özel ve minik ellerden Mehmetçiğe" projesi kapsamında ördükleri atkıları Hakkari´de görev yapan komandolara gönderdi. Komandolar da boyunlarında atkılarla çektirdikleri fotoğrafları gönderip teşekkür etti.Darıca Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu ve Faik Şahenk İlkokulu´ndan 70 öğrenci "Özel ve minik ellerden Mehmetçiğe" projesi ile atkı ördü. Okul öğretmenleri Mustafa İlhan ve Zeynep İlhan izinleri aldıktan sonra Yüzbaşı Burak Coşkun ile iletişime geçti. Yüzbaşı Coşkun bu sırada Pençe-Kartal 2 Harekâtı'nda şehit düştü. Örülen atkılar Hakkari'ye gönderildi. Komandolar, öğrencilerin gönderdiği atkıları boyunlarına takarken, fotoğraf göndererek teşekkür etti.`SADECE BOYNU ISINSIN DİYE DEĞİL YÜREĞİ DE ISINSIN DİYE YAPTIK´

Askerlerin vatan için orada bulunduklarını belirten öğrenci Arda Karakurt, "Bu atkıları sadece askerlerimizin boynu ısınsın diye değil yüreği ısınsın diye de yaptık. Fotoğraf gönderdiler bize çok sevindim ve çok mutlu oldum. Şimdi 4´üncü atkıya başladım ve 2 atkı daha öreceğim. Onlar mutlu olsun bizim için yeter. Vatan için orada çalışıyorlar." dedi.Askerleri çok sevdikleri için atkı ördüklerini ifade eden öğrenci Sude Kahriman, "Askerlerimiz bizim ülkemizi koruyor. Biz de onlara atkı ördük. Onlara mektup yazarak `Sizi çok seviyoruz ülkemizi koruduğunuz için size atkı örmek istedik. Allah´a emanet olun´ diye mektup yazdık. Bu ördüğüm 2´nci atkım 3´üncü atkıyı da örebilirim." diye konuştu.Askerlerin ördükleri atkılarla gönderdikleri fotoğrafları görünce mutlu olduğunu söyleyen öğrenci Ömer Mevlüt Kılıç, "Ben bir tane atkı ördüm. Biz askerlerimizi seviyoruz ve sevdiğimiz için de onlara atkı ördük. Fotoğraf gönderdiler çok mutlu oldum. Onları mutlu görünce de çok sevindim" dedi.

`ŞEHİT YÜZBAŞIMIZ İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜK´Sınıf öğretmeni Zeynep İlhan, "Bir öğretmen olarak öğrencilerime vereceğim en yüce değer vatan sevgisi. Askerlerimiz bizim için çok değerliler. Bir proje başlattık ve askerlerimize atkılar ördük, öğrencilerimiz mektuplar yazdılar. Yaptıkları kutsal iş için teşekkür ettiler. Askerlerimiz bu atkıları alınca bize fotoğraf gönderdiler atkılarla birlikte. Onların yüzlerinde ki gülümsemeler bizi çok duygulandırdı. Güzel ve kutsal bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Burak Yüzbaşımız için de çok üzüldük. Tabura atkıların ve mektupların onayı o vermişti. Allahtan rahmet diliyorum." diye konuştu.

`ATKILARIMIZI KABUL ETTİ AMA GÖREMEDEN ŞEHİT DÜŞTÜ´

Çocuklara vatan sevgisi aşılamak için proje geliştirdiklerini söyleyen sınıf öğretmeni Mustafa İlhan ise şöyle konuştu:

"Olmazsa olmazımız vatan sevgimiz var. Çocuklara bunu aşılamak için bir proje düşündük. Öğrencilerimizin askerlerle bir bağ kurmasını istedik. Projemizi şehit düşmeden önce Burak Yüzbaşı kabul etti. Kendisi kabul etti ama atkılarımızı göremedi. Şehit düştü. Allah rahmet eylesin. Bizi Murat binbaşı aradı ve atkıları aldıklarını mutlu olduklarını söyledi. Atkılarımızı askerlerimizin boynunda görünce tarif edilemez sevgi ve coşku yaşadık."

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Ergün AYAZ-Erol POLAT

2021-03-01 13:45:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.