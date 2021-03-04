Avrupa Araştırma ve Eğitim Topluluğunda bulutun benimsenmesi hızlanıyor

OCRE Cloud Framework sağlayıcısı olarak seçilen Sparkle, 27 ülkedeki ArGe kurumlarına bulut çözümleri ve profesyonel hizmetler sunacak.

İtalya'nın ilk uluslararası servis sağlayıcısı olan Sparkle, panAvrupa araştırma, eğitim ağı ve hizmetleri sağlayıcısı GÉANT tarafından, OCRE Cloud Framework sağlayıcısı olarak seçildi. Anlaşmaya göre Sparkle, 27 ülkedeki ArGe kurumlarına bulut çözümleri ve profesyonel hizmetler sunacak. Open Clouds for Research (OCRE) projesi, 2019 yılında GÉANT liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından başlatıldı. Aynı zamanda CERN, RHEA ve TrustIT'yi de içeren projenin amacı, Avrupa araştırma topluluğunda bulutun benimsenmesini sağlamak ve kolaylaştırmak. Bulut servis sağlayıcıları ile kullanıma hazır hizmet anlaşmaları ve Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan 9.5 milyon Euro'luk bir bütçe ile OCRE Cloud Framework, ArGe topluluğuna 10 binden fazla araştırma ve eğitim kuruluşu için bu çözümlerin satın alınmasını kolaylaştıran standartlaştırılmış bir sözleşme aracı sunuyor.

2020'nin sonunda tamamlanan ihale süreciyle birlikte Sparkle, OCRE Cloud Framework sağlayıcısı ve Google Cloud entegratörü olarak Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Fransa, Gürcistan, Almanya, Macaristan, İrlanda, İsrail, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Karadağ, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İsviçre, Türkiye, Ukrayna ve Birleşik Krallık da ödüllendirildi.

Anlaşma kapsamında Sparkle, buluta geçişlerinde kurumları desteklemek için profesyonel hizmetlerle zenginleştirilmiş Google Cloud teknolojilerine dayalı anahtar teslimi bulut çözümleri sunacak. Sparkle’ın yetkinlik merkezi tarafından sağlanan deneyim, bulut ve uç bilişim alanında mükemmeliyetçiliğiyle bilinen TIM Group'a ait Noovle tarafından desteklenecek ve geliştirilecek.

20162020 döneminde GÉANT tarafından seçilmiş bir sağlayıcı olarak nitelendirilen bu yeni ödülle Sparkle, araştırma ve eğitim topluluğuna en iyi bulut çözümlerini sunma ve buluta geçişin maliyetini ve karmaşıklığını azaltma yönündeki taahhüdünü güçlendirdi. Çoklu bulut çözümleri ile Sparkle, müşterilerin şirketlerinde bulunan bulut altyapılarını özel, yüksek hızlı ve güvenli bağlantılar aracılığıyla büyük genel bulut sağlayıcılarına bağlamak için yönetim konsolları ve bağlantı hizmetlerinin yanı sıra birden fazla genel veya özel platformda bulut hizmetleri sağlıyor.

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