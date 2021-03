Bu belediyede o gün kadınlar çalışmayacak

Kocaeli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İzmit Belediyesi'nde çalışan kadınlar idari izinli olurken, sadece erkekler çalışacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 8 Mart Pazartesi günü kadın çalışanların idari izinli olacağını söyledi. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye bünyesindeki kadın personelini kutlayan Hürriyet, hem işçi, hem de memur çalışanların toplu iş sözleşmelerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde izinli olmalarını hüküm altına aldıklarını kaydetti.



"Bir ilke imza attık"

Kadın çalışanların her ortamda eşit şartlarda, huzurlu ve dayanışma içinde çalışmasının önemli olduğunu belirten Hürriyet, “İzmit Belediyesi bu anlamda farkındalık oluşturmaya, kadınlara güç katmaya, cesaretini arttırmaya çalışan eylem ve söylemlerle çalışıyor. Pazartesi günü hepiniz izinli olacaksınız. Memurların ve işçilerin sözleşmelerinde bir ilke imza attık; 8 Mart’ta bütün kadın çalışanlarımız idari izinli sayılacak. 8 Mart’ı doya doya yaşasın, kadın özgürlüklerini daha fazla konuşsun, sosyal yaşamda, çalışma hayatında daha fazla yer almasını sağlayacak etkinliklere, çalışmalara katılsın diye kolaylık sağlamak istedik” şeklinde konuştu.



"Sadece erkekler çalışacak"

İşçi kadınların bu yıl ilk kez 8 Mart’ta tatil yapacağını belirten belediye başkanı Hürriyet, “Pazartesi günü bu binada sadece erkekler çalışıyor olacak. Pazartesi görüşemeyeceğimiz için 8 Mart’ı bugün kutlamak istedim. 8 Mart aynı zamanda acı olayların, işçi ölümlerinin konuşulduğu, kutlamaktan ziyade farkındalık amaçlanan gün. Bu mücadelede hayatını kaybeden, bizlerin yolunu açan bütün kadınların ruhları şad olsun. Bu önemli mücadeleler olmasa bugün bu kadar kadın yaşamın içinde olmazdı. Kadın işçilerimiz ilk izinlerini yaşayacaklar. İlkleri yapıyor olmak da kıymetli. Bu hepimizin eseri. Hep birlikte, dayanışma ruhuyla her şey mümkün. Kadınların yüzünün gülmesi, dayanışma içinde çalışması, her alanda kendini ifade etmesi, özgüvenli ve ayağını sağlam yere basıyor olması çok önemli. İzmit Belediyesi kadın çalışanlarına daha iyi ortamda çalışması için elinden geleni yapıyor. Diğer belediyelere, kamuya ve özel sektöre örnek olsun. Yılda bir kere 8 Mart oluyor” ifadelerini kullandı.



Erkeklere ‘şiddet’ cezası

Toplu iş sözleşmesinde kadına şiddetin önüne geçebilmek için adımlar atıldığının altını çizen Hürriyet, “Erkek çalışanların evlerinde eşlerine veya aile bireylerine şiddet uygulaması durumunda bazı yaptırımlarla karşılaşacak. Yetkilerimiz dahilinde bütün kadınları korumaya gayret ediyoruz. Sözlü ve fiziki tacizlere uğramaması için yetkilerimizi kadınlar lehine kullanmaya gayret ediyoruz” sözlerine ekledi.



