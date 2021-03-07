TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 - Batman Petrol Spor: 1

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TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Gölcükspor, 21. hafta erteleme maçında konuk ettiği Batman Petrol Spor’a 10 mağlup oldu.



Stat: Gölcük İlçe Stadı

Hakemler: Emre Bulut xx, Fatih Söyler xx, Kadir Günal xx

Gölcükspor: Gökhan Yenigün xx, Veli Ortakçı xx, Furkan Özyapı xx, Ali Mert Işık xx, Cihan Halil x (Barış Şen dk. 61 x), Mustafa Serkan Koparan x (Furkan Yiğit dk. 74 x), Yunus Özdemir xx, Selçuk Çalışır xx, Bilal Yener Arıca x (Ferhat Aras dk. 74 x), Emirhan Atilla x (Coşkun Güner dk. 86 ?), Berkan Durdu xx

Yedekler: Gürkan Arıkan, Kadir Öge, Tunahan Köse

Teknik Direktör: Adil Kuru

Batman Petrol Spor: Akın İsmail Köroğlu xx, İbrahim Yakup İnal xx, Erdi Bakırcı xx, Okan Toprak xx, Hüseyin Çiray x (Melik Yeğin dk. 90 ?), Aykut Sevim x (Furkan Parsak dk. 72 x), Onur Alkan x (Aydın Aslan dk. 82 ?), Abdulsamet Kırım xx, Özgen Erdem xx, Muhammet Sercan Türkeri xx, Umut Aslan xx

Yedekler: İbrahim Akıncı, Hakan Esa, Umut Çakar, Emre Kars

Teknik Direktör: Bülent Demirkanlı

Goller: Özgen Erdem (dk. 90+4 pen.) (Batman Petrol Spor)

Sarı Kartlar: Yener Arıca, Yunus Özdemir, Furkan Yiğit, Coşkun Güner (Gölcükspor), Okan Toprak, İbrahim İnal, Hüseyin Çiray (Batman Petrol Spor)

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