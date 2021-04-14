Kenar mimarideki buluta dijital dönüşüm yolculuğu hızlanıyor

– Aruba ESP’nin, kenar teknolojilerdeki bulut hizmetlerinin güvenlik entegrasyonlarından oluşan genişletilmiş portföyü sayesinde, kurumlar kenar mimarideki buluta dijital dönüşüm yolculuklarını hızlı bir şekilde yapabilecekler.

Aruba ESP getirdiği kenar teknolojilerdeki bulut hizmetlerinin güvenlik entegrasyonlarından oluşan genişletilmiş portföyünü duyurdu. Yeni geliştirmeler ağ erişim kontrolüyle güvenlik sağlayan ClearPass Policy Manager’ın Aruba EdgeConnect SDWAN kenar ağ platformu ve Aruba Threat Defense’ın (eski adıyla Silver Peak) EdgeConnect’le entegrasyonlarını içerirken, Aruba ESP’nin birden çok güvenlik tedarikçisinin yer aldığı ekosistemi sunuyor. Böylece kurumsal müşteriler bulut tabanlı kenar teknoloji hizmetlerinde SASE yaklaşımı ile türünün en iyi güvenlik bileşenlerini uygulama özgürlüğüne erişiyor. Açıklanan Aruba ESP geliştirmeleriyle kurumlar, kenar mimarideki buluta dijital dönüşüm yolculuklarını hızlı bir şekilde yapabilecekler.



Korona virüs salgınının ardından bulut tabanlı hizmetler daha fazla benimsenerek hızlanıyor. Bununla birlikte dijital dönüşüm, ağa bağlanan nesnelerin interneti (IoT) cihazlarında kayda değer bir artışa sebep olurken, bulut tabanlı güvenliğin tek başına çözemeyeceği yeni zorluklar da ortaya çıkıyor. IoT cihazlarında ağ aracısı olmadığı için IT departmanları güvenlik istemcilerini yükleyemiyor ya da cihaz trafiğini bulut güvenlik hizmetlerine yönlendirememesi sebebi ile, Sıfır Güven’e Dayalı Güvenlik Politikasının WAN kenar ağında uygulanması artık bir zorunluluk haline geliyor.



Şirketlerin kendi içerisinde bulut tabanlı güvenlik arasında denge kuracak yeni bir WAN kenar ağına ihtiyacının arttığı günlerde, Sıfır Güven’e Dayalı Güvenlik Politikasının kimlik tabanlı uygulaması, IoT cihazlarını koruyor. Duyurusu yapılan Aruba ESP entegrasyonları sayesinde kurumsal müşteriler artık hem kullanıcıları hem de cihazları korumak ve kenardan buluta bağlanırken en küçük ayrıntısına kadar inceleme, kimlik bazlı güvenlik politikalarını uygulama imkanı bulacak. Aruba ESP platformu müşterilerine günümüzün yeni normaline ayak uydurmaları için sektörünün en kapsamlı güvenli kablolu, kablosuz ve WAN kenar ağ çözümlerinden oluşan portföyünü sunuyor.



Kimlik bilgileri ile uygulama zekası artıyor

ClearPass Policy Manager’ın Aruba EdgeConnect SDWAN kenar ağ platformuyla entegrasyonu kullanıcıların, IoT cihazlarının, görevlerinin ve SASE WAN kenar ağındaki güvenlik omurgasının temeline kimlik bilgilerini ekleyerek, uygulama zekasını artırıyor. Görev ve güvenlik omurga zekasını gelişmiş dinamik segmentasyon yetkinlikleriyle birleştirmek, her bir kullanıcı ve cihaz için yüzlerce VLAN uygulamasının karmaşıklığını ortadan kaldırarak, ağ yönetimini ciddi oranda basitleştirecek. ClearPass Policy Manager’la EdgeConnect’in entegrasyonu, kullanıcı cihazı, yerel ağ (LAN) ve WAN üzerinden ağ genelinde tutarlı bir şekilde uygulanabilen görev tanımı otomatizasyonunu mümkün olacak.

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