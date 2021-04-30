Derince'de vefa ekibinin çalışmaları sürüyor

Derince Belediyesi Alo Vefa Hattı, tam kapanma uygulamasının başladığı süreçte de ilçe halkına hizmetlerini sürdürüyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün göreve başladığı 2019 yılı içerisinde hizmete sunduğu Alo Vefa Hattı, korona virüsle mücadele sürecinde vatandaşlara destek sunuyor. Vatandaşların temel gıda, ilaç, fatura ödemeleri başta olmak üzere birçok ihtiyacını karşılayan ekipler, alışveriş sonrası evlere kadar giderek aldıkları ürünleri teslim ediyor. Alo Vefa Hattı ekipleri, tam kapanma sürecinde de görevini sürdürüyor. 17 Mayıs'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında da görevini sürdüren Alo Vefa Hattı ekipleri, 239 0 444 numaralı telefondan kendilerine ulaşan vatandaşlara sağlık ve alışveriş ihtiyaçlarının giderilmesinde yardımcı oluyor.



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