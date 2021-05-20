Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon: 0-0

Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), Yusuf Bozdoğan (xx), Kamil Çetin (xx)
KOCAELİSPOR: Bayram (xx) - Musa (xx), Batuhan (xx) (Dk.87 Yiğit Ali), Murat Cem (xx), Semih (xx), Gökhan (xx), Numan (xx), Benhur (xx), İrfan (x) (Dk.77 Yılmaz x), Dilaver (x) (Dk.68 Mervan x), Mesut (x) (Dk.77 Mustafa x)
HEKİMOĞLU TRABZON: Abdulaziz (xx) - Uğur (xx), Samet (xx), Musa Caner (xx) (Dk.90 Mehmet), Halil İbrahim (x) (Dk.81 Serkan), Ali (xx), Yasin (xx), Bahadır (xx), Özkan (xx) (Dk.87 Miraç), Oğuz (xx), Batuhan Karadeniz (x) (Dk.81 Mücahit)
SARI KART: Halil İbrahim, Oğuz (Hekimoğlu Trabzon)Misli.com 2´nci Lig Beyaz Grup Play-Off yarı finalinin ilk maçında Kocaelispor kendi evinde Hekimoğlu Trabzon´u ağırladı. Karşılaşma, golsüz beraberlikle sonuçlandı. DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR
2021-05-20 22:24:18
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