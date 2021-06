Başkan Hürriyet Marmara Denizi’ndeki salya krizini anlattı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, milletvekilliği yaptığı dönemde Marmara Denizi’ndeki salyaların araştırılması için verdiği ancak reddedilen ‘Meclis Araştırma Önergesinin’ detaylarını anlattı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, milletvekilliği yaptığı dönemde Marmara Denizi kirliliği konusunda önlemler alınması gerektiğini söylediğini ifade etti. 20152016 yılları arasında milletvekilliği yaptığı dönemde yaşanan alg patlamalarına dikkat çeken ve ileride daha ciddi sorunların yaşanabileceğine değindiğinden bahseden Başkan Hürriyet, "Önce aklı, bilimi ve birbirimizi dinlemeyi, 'Önce insan ve doğa’ demeyi öğrenmeliyiz. Milletvekilliği yaptığım dönemde 20152016 yıllarında sürekli Marmara Denizi’nde ve Kocaeli kıyılarında üst üste alg patlamaları yaşandı. Çok daha uzun aralıklarla yaşanması gereken alg patlamaları, senede 4 defa yaşanır oldu. Ben de bunun üzerine önergeler sundum, araştırma komisyonu kurulmasını istedim. ‘Marmara Denizi’nde yaşanan bu durum normal değil, bu değişiklik anormal. Bu kadar üst üste alg patlamalarının yaşanması gelecekte Marmara Denizi’nde başka sorunların yaşanmasının sinyalini veriyor’ dedim” diye konuştu.

Kocaeli’nin büyük bir sanayi bölgesi olduğunu söyleyen Başkan Hürriyet, “En büyük 100 sanayi kuruluşu bizim bölgemizde. OSB’ler, limanlar ve deniz doldurmasıyla büyüyen liman hatları gibi. Evsel atıkların arıtmalarının ne yazık ki yeterli derecede olmaması, daha önce çıkarılan yönetmeliğin bir türlü hayata geçmemesi, bu konuda fabrikalara gereken yaptırımın uygulanmayıp bu arıtmaların gerçekten biyolojik anlamda son teknolojiye dönüştürülmemesi gibi birçok faktörle zaten Marmara Denizi’nin çok ciddi kirlendiğini biliyoruz. Büyük çılgınlıklara gerek yok. Doğaya, insana ve her şeyden önce yaşadığımız dünyaya yatırım yapmak çok önemli. Her şey para demek değil. Her şey parayla ölçülmez. Önce aklı, bilimi ve birbirimizi dinlemeyi; 'Önce insan, önce doğa, önce hayat' demeyi öğrenmeliyiz. Yaşadığımız çevrenin en doğru şekilde yönetilmesi ve en doğru şekilde programların, projelerin hayata geçirilmesi ancak bu şekilde olur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.