“Hayalimdeki Dilovası” yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı

Dilovası Kaymakamlığı, Dilovası Belediyesi ve Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Hayalimdeki Dilovası” adlı kompozisyon ve fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Dilovası Kaymakamlığı, Dilovası Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaöğretim 567 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik “Hayalimdeki Dilovası" konulu kompozisyon ve fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrenciler düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Para ödüllü yarışmada birinciye bin TL, ikinciye 500 TL ve üçüncüye 250 TL ödül verildi. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmenler tarafından yapılan değerlendirmeler sonrası kompozisyon yarışmasında birinci Furkan Karataş, ikinci Zeynep Baydoğan, üçüncü Halim Kaya, fotoğraf dalında ise birinci Zehra Nefin Macit, ikincisi Kübra Nur Sami, üçüncü Ceren Tankaş oldu. Dereceye girenler ödüllerini Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay’ın elinden aldılar.

Törende dereceye giren öğrencileri tek tek tebrik eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası için güzel hayaller ve hedefler ile yola çıkıldığını ve gençlere daha güzel bir Dilovası için durmadan çalışmaya devam edileceğini belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay da projenin gerçekleşmesini sağlayan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan’a, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Kültür Müdürü Kenan Yılmaz’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

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