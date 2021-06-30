İlk ifadesinde itiraf ettiği cinayeti duruşmada reddetti Bina temizliği ile ortaya çıkan 18 yıl cinayetti "Panik atağım" var diyerek kabullenmedi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir binada yapılan temizlik çalışması sırasında battaniyeye sarılı halde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan ve ilk ifadesinde 18 yıl önce abisini öldürdüğünü kabul eden kardeş, yargılandığı davada panik atak geçirdiğini söyleyerek ilk ifadesinin doğru olmadığını söyledi.



Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki çöp döküm alanında geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıran çalışanlar, battaniyeye sarı halde çürümüş bir insan cesedi buldu. Cesetle ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, cesedin olduğu çuvalın Serdar Mahallesi’nde bir bina önünden alındığını, çuvalın ise binada yapılan temizlik sırasında çıkarıldığını belirledi. Dairede yaşayanları sorgulayan ekipler, cesedin 2002 yılında kayıp ilanı verilen Ercüment Çetin’e (49) ait olduğunu belirleyerek, cinayet şüphelisi olarak Çetin’in iki kardeşi R. Çetin (39) ve E. Çetin’i gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kardeşten R. Çetin, 2002 yılında Sakarya’daki evlerinde abisi ile aralarında tartışma çıktığını, daha önce de sık sık tartıştıkları abisini bıçaklayarak öldürdüğünü, E. Çetin’in ise cinayet hakkında bilgisi olmadığını, abisinin kayıp olduğunu düşündüğünü söyledi. İfadeleri alınan Çetin kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



“İlk ifadesinde itiraf etmişti şimdi ise kabul etmedi”

Olayla ilgili görülen dava bugün Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Duruşma salonunda taraf avukatları ve tutuklu sanıklar hazır bulundu. Önceki aşamalardaki ifadelerinin doğru olmadığını söyleyen R. Çetin, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Bipolar hastası olduğum için panik atak geçirdim ve yapmadığım şeyleri anlattım. Daha önce psikiyatri bölümünde tedavi gördüm. Ercüment abim evi terk ediyor ve aylarca eve gelmiyordu. Abim kaybolduğunda ben 20 yaşındaydım, kendisi ise 31 yaşındaydı. Ercüment abim şizofren hastasıydı. Zaman zaman bize ve anneme saldırırdı. Uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmiyorum ancak çok içki içerdi. İzmit’te babamdan kalan bakım ve tadilat yapamadığımız için oturmadık ve kiraya vermedik. Ben o zamanlar 20 yaşında cılız bir gençtim. 31 yaşındaki abimi öldürme gibi bir ihtimal bulunmamaktadır” dedi.



“Ercüment abim biz uyuduğumuzda evden ayrılmıştı”

Önceki ifadelerinin doğru olduğunu söyleyen tutuklu sanık E. Çetin, “Ben asla abime zarar vermedim, biz tartışmazdık bile. Ben zaten 1996 yılında Çanakkale Üniversitesi2ni kazandım ve 18 yaşında evden ayrıldım. Ercüment abim başına buyruk bir insandı. 2002’nin yazında Ercüment abim biz uyuduğumuzda evden ayrılmıştı. Biz de kayıp müracaatı yaptık. 2002'nin Ağustos ayında Ercüment abim beni aradı ve Almanya’ya çalışmak için gideceğini söyledi, bir daha da haber alamadık” diye konuştu.



“Hastanede ilaçların etkisindeyken bana cinayeti itiraf etti”

Tanık olarak dinlenen R. Çetin’in eşi Mukaddes D., “Recep’in rahatsızlığını evlenmeden önce bilmiyordum, 6 aylık hamileyken öğrenmiştim. Eşim tutuklanmadan 1 veya 1.5 yıl önce panik atak geçirdi. Kendisini hastaneye götürdük. Hastanede ilaçların etkisindeyken bana cinayeti itiraf etti. Bu durumu doktora söylediğimde ilacın etkisi ile söylemiş olabileceğini söylediği için üstünde çok durmadım. Bu konu hakkında da bir daha konuşmadık” şeklinde konuştu.



“Akıl sağlığı raporu istendi”

Mahkeme heyeti, sanık R. Çetin’in akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili rapor hazırlanmasına ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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