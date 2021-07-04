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Eylem planıyla İzmit Körfezi'nde müsilajla mücadele hareketlendi

DHA

Eylem planıyla İzmit Körfezi'nde müsilajla mücadele hareketlendi


Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)İZMİT Körfezi´ni etkileyen müsilajı temizlemek için çalışmalar hız kazandı. Marmara Denizi Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından 8 Haziran'dan itibaren 476,  toplamda ise 674 metreküp müsilaj toplandı. Müsilajın yeniden görüldüğü yerlerde temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. 
Marmara Denizi'nin aylardır kabusu olan müsilaj ile mücadelede, 8 Haziran'da uygulanmaya başlanan Marmara Denizi Eylem Planı'nın etkisi gözle görülür derecede hissedilmeye başlandı. İzmit Körfezi'nde müsilaj neredeyse yok denecek kadar azalırken,  8 Haziran 'dan sonra 476 metreküp, toplamda ise 674 metreküp müsilaj toplanarak bertaraf edildi. Aynı zamanda ilki Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yerleştirilen 5 oksijen cihazı ile su altında azalan oksijen seviyesi tekrar yükseltilerek su altı yaşamı destekleniyor. 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri müsilaj ile mücadele kapsamında, 2 kontrol teknesi, 3 deniz süpürgesi, 2 amfibi araç ve 20 personel ile çalışıyor. Temizlik çalışmalarına deniz uçağı da havadan  katkı yaparak, müsilaj görülen noktaların ekiplere bildirilmesinde önemli rol oynuyor. Bu arada, İzmit Körfezi'ndeki 36 liman tesisi de müsilaj ile mücadeleye kendi imkanları ile destek veriyor. Liman tesisleri toplamda 159 personeli, 1 balık adam, 1 gemi, 17 deniz aracı, 4 vidanjör ve 1 iş makinesi ile liman sahaları ve yakın kıyıların müsilajdan arındırılması için katkı sağlıyor. 
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2021-07-04 10:30:40

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