Türkiye'nin ilk yerli tavuk ırkı, çiftçilere teslim edilmeye başlandı Yüzde 50 hibeli tavuk desteği, çiftçilerin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin ilk yerli yumurtacı tavuk ırkı olan AtakS yarka tavuk desteğinden yararlanan Kocaelili çiftçilere, tavukları teslim edilmeye başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başlattığı proje kapsamında çiftçilere 15 bin yerli ve milli AtakS yarka tavuk desteği veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, tavukçuluğun geliştirilmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen yüzde 50 hibeli “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında, çiftçilere bu yıl 15 bin tavuk desteği sağlanıyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje ile Türkiye’nin ilk yerli yumurtacı tavuk ırkı olan AtakS yarka tavuk desteğinden yararlanan çiftçilere, tavukları teslim edilmeye başlandı.

Tavuk işletme tescil belgesi bulunan çiftçilere en az 200, en çok 500 adet 1618 haftalık yaklaşık 15 bin AtakS yarka tavuk desteği veriliyor. Ayrıca çiftçilere, tavuklar yumurtlayana kadar yetecek toplam 120 ton yem desteği sağlanıyor.



"Olmazsa olmaz bir ürün"

Kandıra ilçesinde çiftçilik yapan ve tavuk desteğinden yaralanan Mustafa Özkan, babası Mehmet Özkan ile birlikte uzun zamandır yumurta tavukçuluğu yaptığını, 100 tavukla başladığı işi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı 500 tavukla artırarak sürdürdüğünü söyledi. Yerli ve milli AtakS yarka tavukların yumurtlama veriminin yüksek olduğunu kaydeden Özkan, “Gebze ve İzmit ilçelerinde yumurtaları müşterilerle buluşturarak satışını yapıyorum. Yumurta temel bir gıda. İnsanlar özellikle pandemi döneminde daha çok tüketiyor. Zenginin de fakirin de herkesin sofrasında olmazsa olmaz bir ürün” diye konuştu.

Destekten memnun kaldığını söyleyen Özkan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkürlerini sundu.



"İleride büyütmeyi düşünüyorum"

Kandıra’da Kurtyeri Mahallesi’nde tavukçuluk yapan Rafet Şentürk ise iki yıldır yumurta tavukçuluğu yaptığını söyleyerek,"Özellikle pandemi döneminde bu destek bizim için çok iyi oldu. Bazı marketlerle anlaştık, yumurtaları onlara vereceğiz. Pandemi döneminde daha çok ağırlık verdik bu işe. Şimdilik 500 tavuk aldım, ileride büyütmeyi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.