Çok sevdiği bisikletiyle tırın altında kalan emekli polis son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 Karayolunda bisikleti ile seyir halindeyken tırın çarpması neticesinde hayatını kaybeden Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü eski başkanı ve emekli polis Cengiz Anaç, son yolcuğuna uğurlandı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 karayolu Eşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan C.A. idaresindeki 41 ABA 016 plakalı tır, aynı istikamette arkadaşları ile birlikte bisikletiyle seyir halinde olan emekli polis memuru Cengiz Anaç’a (70) çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Anaç, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Anaç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Anaç’ın cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Son yolculuğuna uğurlandı

Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü eski başkanı olan Cengiz Anaç’ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Anaç’ın Türk bayrağına sarılan cenazesi, öğlen namazına müteakiben İzmit Akşemsettin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında Gölcük Halıdere Mezarlığında toprağa verildi.

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