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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşte orman yakmanın cezası

İHA

İşte orman yakmanın cezası

Türkiye'de birbiri ardına çıkan orman yangınlarına müdahaleler sürerken, sabotaj ihtimali üzerine de geniş çaplı araştırmalar yapılıyor. Avukat Buket Nurşah Tekışık, devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakan kişinin müebbet hapis ile cezalandırıldığını kaydetti.
Türkiye genelinde eş zamanlı çıkan orman yangınları ile canla başla mücadele edilirken, cumhuriyet başsavcılıklarının yangınlara ilişkin başlattığı soruşturmalar sürüyor. Orman yakmanın hukuktaki cezalarına değinen Avukat Buket Nurşah Tekışık, Türkiye'de orman yangınına yol açan şahısların müebbet hapis de dahil olmak üzere çeşitli oranlarda hapse mahkum edildiğini, ormanları hedef alan zanlıların cezasız kalmadığını kaydetti. Tekışık, "Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakan kişi, müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verenler 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ile cezalandırılır. Kasten orman yakan kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ormanlara 4 kilometre mesafede veya bu kanunun 31. ve 32. maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak yasak olup, bu filleri işleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezasına hükmolunur" ifadelerini kullandı.

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