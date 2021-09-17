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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşı olmayan doktor korona virüs sebebiyle vefat etti

İHA

Aşı olmayan doktor korona virüs sebebiyle vefat etti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kenan Alioğlu, korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alioğlu’nun meslektaşlarının ısrarlarına rağmen aşı olmadığı öğrenildi.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapan Dr. Kenan Alioğlu’nun bir süre önce yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada rahatsızlanan ve durumu ağırlaşan Alioğlu, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisine burada devam edilen doktor, durumunun daha da ağırlaşması üzerine entübe edildi. Alioğlu, uygulanan bütün tedavilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 43 yaşında vefat eden doktorun, meslektaşlarının bütün ısrarlarına rağmen aşı olmadığı öğrenildi.

Hastaneden başsağlığı mesajı
Öte yandan hayatını kaybeden Alioğlu’nun görev yaptığı hastane olan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı. Hastane yönetimi mesajda; “Bir süredir Covid19 tanısıyla takip ve tedavi edilen hastanemiz FTR Uzmanı Dr. Kenan Alioğlu’nu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Değerli hekimimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.

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