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Karadeniz'in dibinde nefes kesen keşif Denizin dibindeki tarih gün yüzüne çıkarılıyor Antik Kerpe limanı su altı kazı çalışmaları denizin dibinden görüntülendi

İHA

Karadeniz'in dibinde nefes kesen keşif Denizin dibindeki tarih gün yüzüne çıkarılıyor Antik Kerpe limanı su altı kazı çalışmaları denizin dibinden görüntülendi

Helenistik dönemden Roma'ya, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Antik Kerpe Limanı'nda su altı kazı çalışmasına başladı. Antik limanın gün yüzüne çıkarılması için büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmalar denizin dibinden ve havadan görüntülendi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Karadeniz kıyısında bulunan Antik Kerpe Limanı'nda başlatılan su altı kazı çalışmasıyla, bölgedeki kültürel zenginlik ortaya çıkarılacak. Kocaeli Müze Müdürlüğü Sualtı Araştırma ekibi tarafından yürütülen projede su altında kalan tarihi zenginliğin ortaya çıkarılması için yoğun çalışmalar sürüyor. Projeye ayrıca; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi, Düzce Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi, WatsanEndüstriyel Elektrik ve Makine Sanayi, Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Okulu destek veriyor. Miletoslu kolonistler tarafından MÖ 7. yüzyıl dolaylarında bir ticaret merkezi olarak kurulduğu tahmin edilen limanda başlayan su altı kazıları büyük bir heyecan uyandırırken, projeye katılan ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kazı çalışmaları hakkında bilgiler veren Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, bölgedeki kazılarla Kerpe’nin tarihini aydınlatmak ve turizm potansiyelini arttırmak gibi hedeflerinin olduğunu belirtti.

“Tespit ettiğimiz alanda su altı kazıları yapmaya karar verdik”
Araştırmalar sonucunda tespit edilen alanlarda kazı çalışmalarına başladıklarını ifade eden Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğümüzün onaylarıyla Kocaeli Müze Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz sualtı araştırma ekibimiz ile birlikte 2020 yılından itibaren Kocaeli’nin Karadeniz kıyılarında su altı araştırmaları yapıyoruz. Ekibimizin içerisinde Düzce Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi’nden çok kıymetli hocalarımız yer almakta. Bu yıl da 2020 yılında su altında yaptığımız araştırmalar neticesinde tespit ettiğimiz alanda su altı kazıları yapmaya karar verdik. Antik Kaype Limanı olarak bilinen bölgede bilimsel çalışmalarımıza katkı sağlayacak su altı kazılarına başladık” dedi.

“Kazılar Kerpe’nin ayrı bir öneme sahip olduğunu bizlere göstermiştir”
Yapılan kazılarla Kerpe’nin tarihini aydınlatma ve turizm potansiyelini arttırmak gibi hedeflerinin olduğunu belirten Gedük, “2020 yılında su altı araştırmalarında elde edilen veriler bölgenin Akdeniz, Karadeniz ve Ege’ye kıyısı olan şehirlerle ticari faaliyetler içerisinde olduğunu göstermiştir. Kerpe’deki buluntular ışığında ticari faaliyetlerin asırlar boyunca sürdüğü anlaşılmaktadır. Bu durum yerleşkeye hakim medeniyetler için Kerpe’nin ayrı bir öneme sahip olduğunu bizlere göstermiştir. Kocaeli Müze Müdürlüğümüz başkanlığındaki su altı kazı çalışmalarıyla alanda daha fazla esere ulaşılarak, bölge tarihini aydınlatmak Kerpe’nin antik dönem ticaret rotasındaki yerini belirlemek, turizm potansiyelini arttırmak ve turistik alanlarda istihdam oluşturulması gibi hedeflerimiz bulunmaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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