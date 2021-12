Köpek saldırısı anında işte bunlar yapılmalı Veteriner Hekim Bostancı; “Göz göze gelmekten kaçınmalıyız” “Dişleri ve pençeleri ile direkt saldırı anına geçtiyse, elinizde bulunan bir poşet, şemsiye gibi cismi bariyer olarak kullanmalısınız, kesinlikle vurmamalıyız”

– Son günlerde artan köpek saldırıları vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Veteriner Hekim Mehmet Bostancı, "Köpek ile karşı karşıya gelindiğinde sabit durmaya çalışmalıyız. Her ne kadar bu zor olsa da bunu yapmak zorundayız” dedi.

Bazı vatandaşların bilinçsiz şekilde çiğ et vermesi, bazı vatandaşların ise taş ve sopalarla vurması sebebiyle zamanla hırçınlaşan köpekler gruplaşarak saldırganlaşıyor. Son günlerde artan köpek saldırıları ise vatandaşları tedirgin ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da başıboş köpeklerin 12 yaşındaki bir çocuğa saldırması, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ise başıboş gezen bir pitbull cinsi köpeğin okul bahçesine girip 5 öğrenciyi yaralaması yürekleri ağıza getirdi.

Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı da, köpeklerin neden saldırdığına ve saldırı anında vatandaşların kendini nasıl koruması gerektiğine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Bostancı, kedi ve köpeklerin insanlarla birlikte uyum içinde yaşayan canlılar olduğunu fakat tehlike anında anormal davranışlar içerisine girdiklerini söyledi. Hayvanların tehlikeyi sezdiği zaman saldırabileceğini ifade eden Başkan Bostancı, “Hayvanlar tehlike anında, kötü barınma ve kötü beslenme koşullarında anormal davranışlar içerisine girmektedir. Tehlike sezdiği zaman saldırabilir. Bir köpek annelik içgüdüsüyle ve acı hissettiği zaman da saldırganlaşabilir” dedi.



“Hareket halindeki nesnelere saldırırlar”

Hareket halindeki nesnelerin hayvanlar için tehdit unsuru oluşturduğunu kaydeden Bostancı, şu ifadeleri kullandı:

“Hareket halindeki bazı cisim ve varlıklarla da saldırabilirler. Av içgüdüsüyle hareket eden hayvanlar, hareket halindeki bisiklet, araç gibi cisimlere de saldırganlık gösterebilirler. Aynı zamanda, hayvanlar kendine bir koruma alanı oluşturur. Bu koruma alanına, diğer hayvan ve insanları almamaya dikkat ederler. Bunların hepsi bir etkendir. Bazı zamanlar da genellikle erkek köpekler çeteler halinde gezer. Bu sebeple çeteler halinde gezen köpekler karşıda bulunan kişiye üstünlük kurma ve çete lideri havasıyla da saldırabilirler.”



“Kesinlikle vurmayın”

Bostancı, hayvan saldırısı sırasında panik olunmaması gerektiğinin de altını çizerek, “Önce durup kendimizi sakinleştirmemiz gerekiyor, o an panik halinde olursanız hayvan sizi tehlikeli olarak görebilir. Göz göze gelmekten kaçınmalıyız çünkü sizi rakip olarak görüyor sizin üzerinizde üstünlük kurmaya çalışıyor. Hareket halinde olursanız korkup kaçarsanız av içgüdüsüyle peşinizden geliyor. Siz elinizi ve kolunuzu hareket ettirmemelisiniz çünkü köpeklerin hareket halindeki nesnelere ilgisi oluyor. Sabit durmaya çalışmalıyız. Her ne kadar bu zor olsa da bunu yapmak zorundayız. Size dişleri ve pençeleri ile direkt saldırı anına geçtiyse, elinizde bulunan bir poşet, şemsiye gibi cismi bariyer olarak kullanmalısınız, kesinlikle vurmamalıyız. Gerçekleşen saldırı sırasında da boyun ve baş bölgemizi tutarak kendimizi korumalıyız. Maalesef ki kolay değil ama bunu sağlamalıyız” dedi.

