Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de restorana düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, restorana düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 23:09 Güncelleme: 15.01.2026 - 23:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de restorana düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, restorana düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

        Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki pide, lahmacun ve kebap salonuna bir otomobildeki kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

        Saldırıda, iş yeri sahibinin arkadaşları olduğu öğrenilen Mert Can A. kolundan, Mustafa Can P. ise bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Adana'yı sarsan aile faciası
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Film gibi kovalamaca
        Film gibi kovalamaca
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı

        Benzer Haberler

        MESEM usulsüzlüğü davasında 3 sanık tahliye edildi Sanıktan mahkeme başkanı...
        MESEM usulsüzlüğü davasında 3 sanık tahliye edildi Sanıktan mahkeme başkanı...
        Park halindeki araç alev alev yandı: 2 otomobil zarar gördü
        Park halindeki araç alev alev yandı: 2 otomobil zarar gördü
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: "Emeklilerimiz en güzel yeri...
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: "Emeklilerimiz en güzel yeri...
        Direğine çarpan araç hurdaya döndü: 1 yaralı
        Direğine çarpan araç hurdaya döndü: 1 yaralı
        Kocaeli'de bir okul ile inşaat alanı arasındaki istinat duvarı çöktü
        Kocaeli'de bir okul ile inşaat alanı arasındaki istinat duvarı çöktü
        Kocaeli'de son 41 gündeki narkotik operasyonlarında 62 tutuklama
        Kocaeli'de son 41 gündeki narkotik operasyonlarında 62 tutuklama