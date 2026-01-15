Kocaeli'de restorana düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, restorana düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, restorana düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki pide, lahmacun ve kebap salonuna bir otomobildeki kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.
Saldırıda, iş yeri sahibinin arkadaşları olduğu öğrenilen Mert Can A. kolundan, Mustafa Can P. ise bacağından yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.