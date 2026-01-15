Kocaeli'de bir okul ile inşaat alanı arasındaki istinat duvarı çöktü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, okul ile inşaat alanı arasındaki istinat duvarında çökme meydana geldi. Cedit Mahallesi'nde bulunan inşaat alanı ile Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nin arasındaki istinat duvarı okul bahçesine devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis alana güvenlik şeridi çekerken, belediye ekipleri de incelemelerde bulundu.

