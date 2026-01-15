Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de bir okul ile inşaat alanı arasındaki istinat duvarı çöktü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, okul ile inşaat alanı arasındaki istinat duvarında çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 20:57 Güncelleme: 15.01.2026 - 20:57
        Kocaeli'de bir okul ile inşaat alanı arasındaki istinat duvarı çöktü
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, okul ile inşaat alanı arasındaki istinat duvarında çökme meydana geldi.

        Cedit Mahallesi'nde bulunan inşaat alanı ile Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nin arasındaki istinat duvarı okul bahçesine devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Polis alana güvenlik şeridi çekerken, belediye ekipleri de incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

