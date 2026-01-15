Yapay zeka girişimcileri ve yatırımcılar, Bilişim Vadisi'ndeki "B-Stars AI Hızlandırma Programı"nda buluştu

Bilişim Vadisi, "B-Stars AI Hızlandırma Programı" ile yapay zeka girişimcilerini ve yatırımcıları bir araya getirdi.



Faaliyet kapsamında hızlandırma programına kabul edilen yapay zeka, otonom sistemler, sürdürülebilirlik, enerji teknolojileri, lojistik, mikromobilite ve akıllı şehirler gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 girişim, kendilerine ayrılan stantlarda geliştirdikleri çözümleri yatırımcılar ve sektör temsilcileriyle paylaştı. Programın final etkinliği "Demoday"de ise 11 girişimci, sunumlarını yatırımcı, sektör temsilcileri ve katılımcılara kürsüde anlattı.



Program süresince öne çıkan mentor ve girişimcilere de "En'ler" plaket takdimi yapıldı.



Bilişim Vadisi, Anadolu Isuzu ve Yandex Cloud işbirliğinde, ilk kez B-Stars çatı markası altında yürütülen 2025–2026 dönemi programı, ürün geliştirme, ticarileşme, kurumsal işbirlikleri ve yatırım hazırlığı süreçlerini kapsayan bütüncül yapısıyla öne çıkarak, yerli girişimlerin büyümesini desteklemeyi ve uluslararası ölçekte rekabet gücü kazandırmayı hedefliyor.



- "Türkiye global girişimcilikte önemli aktörler arasında olmalı"



Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, etkinlikte yaptığı konuşmada, içinde bulunulan dönemin mobilitenin en hızlı dönüşüm geçirdiği dönemlerden biri olduğunu söyledi.



Milli gurur TOGG ile başlayan yerli ve elektrikli araç üretiminin, bir otomobil fabrikası olmanın çok ötesine geçtiğini, bu durumun bir ekosistemin doğuşunu tetiklediğini anlatan Tüzgen, Bilişim Vadisi olarak mobilite alanında faaliyet gösteren 120'yi aşkın AR-GE şirketine ev sahipliği yaptıkları bilgisini verdi.



Türkiye'nin mobilite geleceğini Bilişim Vadisi'nde hep birlikte yazdıklarını ifade eden Tüzgen, "Akıllı kumaşlardan sensör teknolojilerine, akıllı araçlardan lojistik platformlara kadar çok geniş yelpazeye sahibiz. Bugün 10 haftalık yoğun çalışmanın sayısız mentörlük seansının, geç saatlerine kadar süren ekip çalışmalarının meyvelerini toplamaya geldik buraya." dedi.



Tüzgen, Türkiye'de teknoloji geliştirenleri desteklemeyi kendilerinin varlık sebebi olarak gördüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bu programın gücü teoride değil de aslında pratikte yatıyor. Girişimlerimizden bazıları program süresince Türk Hava Yolları'yla, TOGG ve Anadolu Isuzu gibi global ölçekteki firmalarla çalışma gerçekleştirme imkanı buldular. Önceki katılımcılarımızdan bazıları ilk satışlarını bizim mobilite hızlandırma programımızda gerçekleştirdiler. Program boyunca girişimlerimize Bilişim Vadisi Sermaye Fonu'ndan öncelikli değerlendirme imkanı sunduk. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi, teknolojik işbirlikleri kurmayı, bunları kolaylaştırmayı, AR-GE kültürünü yaygınlaştırmayı, böylece firmalarımıza destek olmayı hedefliyoruz. Kocaeli'den, İstanbul, İzmir ve Bakü'ye yayılan teknolojinin her alanında yenilikçi çözümler üretilmesini destekliyoruz."



Bu yıl programda yenilik yaptıklarını, "Mobilite Hızlandırma Programı"nı uluslararası program haline getirdiklerini aktaran Tüzgen, Slikon Vadisi'nden Avrupa'ya dünyanın önde gelen mobilite sistemlerinden deneyim sahibi mentörlerin programlarına katıldığını kaydetti.



Tüzgen, "Avrupa'dan mobilite alanında faaliyet gösteren girişimcilerin de başvurularını alarak Türkiye'nin girişimcilik hızlandırma programlarının global etkisini gözlemlemiş olduk. Globalleştirdik çünkü girişimlerimiz yerel kalmamalı, global rekabete hazırlanmalı. Türkiye global girişimcilikte önemli aktörler arasında olmalı." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Tüzgen, program partnerlerine ve katkı sağlayanlara plaket verdi.

