Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Yapay zeka girişimcileri ve yatırımcılar, Bilişim Vadisi'ndeki "B-Stars AI Hızlandırma Programı"nda buluştu

        Bilişim Vadisi, "B-Stars AI Hızlandırma Programı" ile yapay zeka girişimcilerini ve yatırımcıları bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 16:01 Güncelleme: 15.01.2026 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zeka girişimcileri ve yatırımcılar, Bilişim Vadisi'ndeki "B-Stars AI Hızlandırma Programı"nda buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilişim Vadisi, "B-Stars AI Hızlandırma Programı" ile yapay zeka girişimcilerini ve yatırımcıları bir araya getirdi.

        Faaliyet kapsamında hızlandırma programına kabul edilen yapay zeka, otonom sistemler, sürdürülebilirlik, enerji teknolojileri, lojistik, mikromobilite ve akıllı şehirler gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 girişim, kendilerine ayrılan stantlarda geliştirdikleri çözümleri yatırımcılar ve sektör temsilcileriyle paylaştı. Programın final etkinliği "Demoday"de ise 11 girişimci, sunumlarını yatırımcı, sektör temsilcileri ve katılımcılara kürsüde anlattı.

        Program süresince öne çıkan mentor ve girişimcilere de "En'ler" plaket takdimi yapıldı.

        Bilişim Vadisi, Anadolu Isuzu ve Yandex Cloud işbirliğinde, ilk kez B-Stars çatı markası altında yürütülen 2025–2026 dönemi programı, ürün geliştirme, ticarileşme, kurumsal işbirlikleri ve yatırım hazırlığı süreçlerini kapsayan bütüncül yapısıyla öne çıkarak, yerli girişimlerin büyümesini desteklemeyi ve uluslararası ölçekte rekabet gücü kazandırmayı hedefliyor.

        - "Türkiye global girişimcilikte önemli aktörler arasında olmalı"

        Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, etkinlikte yaptığı konuşmada, içinde bulunulan dönemin mobilitenin en hızlı dönüşüm geçirdiği dönemlerden biri olduğunu söyledi.

        Milli gurur TOGG ile başlayan yerli ve elektrikli araç üretiminin, bir otomobil fabrikası olmanın çok ötesine geçtiğini, bu durumun bir ekosistemin doğuşunu tetiklediğini anlatan Tüzgen, Bilişim Vadisi olarak mobilite alanında faaliyet gösteren 120'yi aşkın AR-GE şirketine ev sahipliği yaptıkları bilgisini verdi.

        Türkiye'nin mobilite geleceğini Bilişim Vadisi'nde hep birlikte yazdıklarını ifade eden Tüzgen, "Akıllı kumaşlardan sensör teknolojilerine, akıllı araçlardan lojistik platformlara kadar çok geniş yelpazeye sahibiz. Bugün 10 haftalık yoğun çalışmanın sayısız mentörlük seansının, geç saatlerine kadar süren ekip çalışmalarının meyvelerini toplamaya geldik buraya." dedi.

        Tüzgen, Türkiye'de teknoloji geliştirenleri desteklemeyi kendilerinin varlık sebebi olarak gördüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bu programın gücü teoride değil de aslında pratikte yatıyor. Girişimlerimizden bazıları program süresince Türk Hava Yolları'yla, TOGG ve Anadolu Isuzu gibi global ölçekteki firmalarla çalışma gerçekleştirme imkanı buldular. Önceki katılımcılarımızdan bazıları ilk satışlarını bizim mobilite hızlandırma programımızda gerçekleştirdiler. Program boyunca girişimlerimize Bilişim Vadisi Sermaye Fonu'ndan öncelikli değerlendirme imkanı sunduk. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi, teknolojik işbirlikleri kurmayı, bunları kolaylaştırmayı, AR-GE kültürünü yaygınlaştırmayı, böylece firmalarımıza destek olmayı hedefliyoruz. Kocaeli'den, İstanbul, İzmir ve Bakü'ye yayılan teknolojinin her alanında yenilikçi çözümler üretilmesini destekliyoruz."

        Bu yıl programda yenilik yaptıklarını, "Mobilite Hızlandırma Programı"nı uluslararası program haline getirdiklerini aktaran Tüzgen, Slikon Vadisi'nden Avrupa'ya dünyanın önde gelen mobilite sistemlerinden deneyim sahibi mentörlerin programlarına katıldığını kaydetti.

        Tüzgen, "Avrupa'dan mobilite alanında faaliyet gösteren girişimcilerin de başvurularını alarak Türkiye'nin girişimcilik hızlandırma programlarının global etkisini gözlemlemiş olduk. Globalleştirdik çünkü girişimlerimiz yerel kalmamalı, global rekabete hazırlanmalı. Türkiye global girişimcilikte önemli aktörler arasında olmalı." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Tüzgen, program partnerlerine ve katkı sağlayanlara plaket verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"

        Benzer Haberler

        Kocaeli Valisi Aktaş'tan "16 Ocak Basın Onur Günü" mesajı
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan "16 Ocak Basın Onur Günü" mesajı
        Gebzespor'da yeni teknik direktör Emre Toraman oldu
        Gebzespor'da yeni teknik direktör Emre Toraman oldu
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan yarıyıl tatili mesajı
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan yarıyıl tatili mesajı
        Kocaelispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kocaelispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gebze'deki aşevinden ayda 7 bin 800 öğün sıcak yemek
        Gebze'deki aşevinden ayda 7 bin 800 öğün sıcak yemek
        Selçuk İnan: "Şu an transfer yapmak zor gibi görünüyor" Kocaelispor Teknik...
        Selçuk İnan: "Şu an transfer yapmak zor gibi görünüyor" Kocaelispor Teknik...