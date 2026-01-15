Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaelispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Kocaelispor, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 14:03 Güncelleme: 15.01.2026 - 14:03
        Teknik Direktör Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri’ndeki antrenman öncesi yaptığı açıklamada, lig başlayacağı için heyecanlı olduklarını, taraftarı özlediklerini söyledi.

        Çok güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını belirten İnan, rakibin son dönemlerde formsuz gibi görünse de ligin en önemli ekiplerinden biri olduğunu ifade etti.

        İnan, Trabzonspor’un kadro kalitesi yüksek bir takım olduğuna değinerek "Biz rakibin artılarını, güçlü olduğu tarafları biliyoruz, analiz ediyoruz. Aynı zamanda takımıma da güveniyorum. Bugüne kadar yaptığımız gibi, doğru bir planla, doğru bir oyunla rakip kadar koştuğumuz, mücadele ettiğimiz bir maç oynarsak inşallah buradan da kazanarak çıkarız." dedi.

        Trabzonspor’un son haftalardaki formda oyuncusu Ernst Muçi’ye özel önem alınıp alınmayacağına ilişkin soru üzerine İnan, "Tespit ettiğimiz belli başlı oyuncular var. Muçi, Zubkov ya da kim oynayacaksa bilmiyoruz ama önemli oyuncuları var. Bunlara önlem alacağız. Belki bireysel çok fazla düşünmeyeceğiz ama takım olarak bir duruşla, bir oyunla önem alacağız. İyi de bir oyuncu Muçi ama biz kendimize bakıyoruz. İnşallah ona bu maçta gol attırmayacağız." diye konuştu.

        Selçuk İnan, ligin ilk devresinde ilk 7 haftalık süreçteki kötü performansın hatırlatılması üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:


        "İlk 7 haftada sezon başındakiyle aynı durumda değiliz. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. İlk yarıda birçok transfer 4-5’inci haftada geldi. Fiziksel olarak çok eksik oyuncumuz vardı. Onları hazırlamak zordu. Birçok problemlerimiz vardı. En azından şimdi böyle problemlerimiz yok. Bir oyun anlayışımız, bir oyun şeklimiz var. Oyuncularımız son 8-9 haftada 1 mağlubiyetle geldiler buraya. Dolayısıyla ilk 7 haftadaki gibi değiliz. Amacımız her oynadığımız maçta 3 puanı alabilmek, alamıyorsak da maçı kaybetmemek. Yine bu şekilde olacak. İnşallah daha fazla puan toplarız."




        - "Transfer yapmak zor gibi gözüküyor"

        Transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine İnan, "Bütün hocalar güçlenmek için kadronun geniş olmasını ister. Esasında 2-3 oyuncu ihtiyacımız var. Başkanımız bununla ilgili çok çalışıyor, emek sarfediyor. Şu anda benim bildiğim kadarıyla bir cezamız var, sıkıntılarımız var. Dolayısıyla da transfer yapmak zor gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

        İnan, hayatında hiç şikayet etmediğine dikkati çekerek, "Herkes iyi oyuncuları burada görmek ister ama dediğim gibi şu anda böyle bir şey söz konusu değil gibi sıkıntılarımızdan dolayı. Biz çalışmaya, kendi oyuncularımızı yukarı çekmeye devam edeceğiz. İyi oyuncularımız var, onlara güveniyorum. Hiç transfer yapmasak bile inşallah bu ligi çok güzel yerlerde bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.




        - Can Keleş: "Takıma gol ve asist katkısı sağlarayarak taraftarımızı mutlu edeceğim"

        Yeşil-siyahlı ekibin kanat oyuncusu Can Keleş ise devre arasında iyi bir kamp süreci geçirdiklerini, sezonun ikinci devresinde daha iyi olacaklarını dile getirdi.


        Selçuk İnan ile iyi iletişim kurduklarını aktaran Keleş, "Hocanın belirli planları var. Bana gereken özgüveni verdi. Ben de ikinci devrede takıma gol ve asist katkısı sağlarayarak taraftarımızı mutlu edeceğim. Büyük takımlar evimizde kolay maçlara çıkmıyor. Gerekeni yapıp taraftarımızı mutlu edeceğiz." diye konuştu.

        Keleş, ilk devrenin başlangıcının kendileri adına iyi olmadığını fakat ikinci devrenin başlangıcının kendileri adına daha güzel geçeceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

