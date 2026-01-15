Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de sosyal medyada suç örgütlerini övdükleri iddiasıyla 18 zanlıya gözaltı

        Kocaeli'de, sosyal medya hesaplarından suçu ve suç örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 12:22 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:22
        Kocaeli'de, sosyal medya hesaplarından suçu ve suç örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarından hem silahlı hem de suçu ve suç örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları belirlenen 18 zanlı, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Adeslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 92 fişek, 3 şarjör, 2 kurusıkı tabanca, 37 kurusıkı tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

