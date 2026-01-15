Kocaeli'de sosyal medyada suç örgütlerini övdükleri iddiasıyla 18 zanlıya gözaltı

Kocaeli'de, sosyal medya hesaplarından suçu ve suç örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.



Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarından hem silahlı hem de suçu ve suç örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları belirlenen 18 zanlı, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.



Adeslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 92 fişek, 3 şarjör, 2 kurusıkı tabanca, 37 kurusıkı tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

