Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli Valisi Aktaş'tan "16 Ocak Basın Onur Günü" mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "16 Ocak Basın Onur Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 15:32 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan "16 Ocak Basın Onur Günü" mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "16 Ocak Basın Onur Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk basın toplantısını Kocaeli'de gerçekleştirerek "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" mesajı verdiğini kaydetti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasinin temel taşlarından biri olan basının önemini kamuoyuna ilk kez İzmit'ten duyurmasının kendilerini onurlandırdığını ve gururlandırdığını aktaran Aktaş, basın tarihinde önemli bir yere sahip olan bu toplantıda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i kurma fikrini ilk kez dile getirdiğini ifade etti.

        Aktaş, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet ile ilgili temel düşüncelerini basınla paylaşmış ve Cumhuriyet'in kurulmasında Türk basınına önemli görev ve sorumluluklar yüklemiştir. ​Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu tarihi toplantıya katılan tüm arkadaşlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. ​Bu vesileyle ilimizde de bu onurlu görevi üstlenen ve başarıyla yerine getiren basınımızın tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve vefat eden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, basın camiasının 16 Ocak Basın Onur Günü'nü kutluyor, sevgilerimi sunuyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"

        Benzer Haberler

        Gebzespor'da yeni teknik direktör Emre Toraman oldu
        Gebzespor'da yeni teknik direktör Emre Toraman oldu
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan yarıyıl tatili mesajı
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan yarıyıl tatili mesajı
        Kocaelispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kocaelispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gebze'deki aşevinden ayda 7 bin 800 öğün sıcak yemek
        Gebze'deki aşevinden ayda 7 bin 800 öğün sıcak yemek
        Selçuk İnan: "Şu an transfer yapmak zor gibi görünüyor" Kocaelispor Teknik...
        Selçuk İnan: "Şu an transfer yapmak zor gibi görünüyor" Kocaelispor Teknik...
        Can Keleş: "Taraftarımız bana inansın" "Selçuk hoca bana öz güven verdi" "T...
        Can Keleş: "Taraftarımız bana inansın" "Selçuk hoca bana öz güven verdi" "T...