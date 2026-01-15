Habertürk
Habertürk
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi Aktaş'tan yarıyıl tatili mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 15:21 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:21
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan yarıyıl tatili mesajı
        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, ​büyük heyecan ve umutla başlanılan 2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin tamamlandığını kaydetti.

        ​Karnelerini alacak bütün öğrencileri gayretlerinden dolayı kutlayan Aktaş, "Yorucu bir yarı dönem geçiren, geleceğimizin umudu ve ülkemizin istikbali olan öğrencilerimiz ile onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin iyi yarıyıl tatili geçirmelerini temenni ediyorum.​ Bu vesileyle tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yarıyıl tatili geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.



