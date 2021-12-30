Fidanlar Alaaddin öğretmen için dikildi

Korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Körfez Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Alaaddin Erkal için öğrencileri hatıra ormanı oluşturuldu. İlk fidanı da Belediye Başkanı Şener Söğüt dikti.

Körfez Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen olarak görev yaparken yakalandığı Covid19’a yenik düşen Alaaddin Erkal için hatıra ormanı oluşturuldu. İlimtepe bölgesinde gerçekleştirilen fidan dikimine; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, okul yöneticileri ve Alaaddin Erkal’ın öğrencileri katıldı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün de desteği ile oluşturulan hatıra ormanında yüzlerce ağaç toprakla buluşturulurken, Başkan Şener Söğüt öğrencileri tebrik etti. Başkan Söğüt, “Covid19, birçok sevdiğimizi olduğu gibi değerli hocamızı da aramızdan aldı. Öğrencilerinin bu düşüncesi ise çok güzel. Hocamızın yetiştirdiği öğrencilerin diktiği fidanlar, onun adının verildiği hatıra ormanında yetişecek" dedi. Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin de öğrencileri bu güzel düşüncelerinden dolayı tebrik etti. Protokol ve öğrenciler daha sonra fidanları toprakla buluşturdu ve ilk can suyunu verdi.

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