Kocaeli'deki cinayete 2 tutuklama

Kocaeli’de 35 yaşındaki Tufan Korkmaz’ın silahla sırtından vurularak öldürülmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Olay, 22 Ocak Cumartesi günü Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Hisareyn Karaköprü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Tufan Korkmaz bir arkadaşının evine misafirliğe gitti. Burada Korkmaz ile evde bulunan bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Tufan Korkmaz, silah ile sırtından vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan Korkmaz, sağlık ekiplerince Gölcük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tufan Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrasında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen E.K. ve D.H.A. isimli şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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