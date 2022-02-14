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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rüzgar Yiğit Yılmaz Türkiye şampiyonu oldu

İHA

Gölcük Engelliler Gençlik Spor Kulübü (Gölgen Spor) sporcusu Rüzgar Yiğit, Aydın Nazilli'de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası Yıldızlar Kategorisi'nde Türkiye şampiyonu oldu.

Rüzgar Yiğit Yılmaz Türkiye şampiyonu oldu

Gölcük Engelliler Gençlik Spor Kulübü (Gölgen Spor) sporcusu Rüzgar Yiğit, Aydın Nazilli’de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası Yıldızlar Kategorisi’nde Türkiye şampiyonu oldu.
Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından, 1113 Şubat tarihleri arasında Aydın Nazilli’de düzenlendi. Şampiyonada Yıldızlar Kategorisi'nde mücadele eden Gölcük Engelliler Gençlik Spor Kulübü (Gölgen Spor) sporcusu Rüzgar Yiğit Yılmaz, altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Gölcüklü sporcuların, amatör sporlarda her geçen gün yeni bir başarıya daha imza attığını dile getiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Genç kardeşimizi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yetişmesinde emeği geçen başta ailesi olmak üzere, Dernek Başkanımız Mevlüt Önerbay'a, hocalarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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