Gölcük Belediye Spor Basketbol, üst üste Kocaeli şampiyonu oldu

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gölcük Belediye Spor Basketbol takımları, üst üste kazandığı 3 şampiyonlukla Kocaeli basketboluna damgasını vurdu.

Geçen hafta Gölcük Belediye Spor U10 Basketbol Takımı, Kocaeli şampiyonu olması sonrasında bu hafta da U12 ve U11 takımları art arda Kocaeli Şampiyonu oldu. Oynadıkları müsabakaların ardından şampiyonluk kupalarını kaldıran U12 ve U11 takımlarının oyuncuları, sevinçlerini tribündeki aileleriyle birlikte kutladı. Sporculara her daim destek verdiklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “İlçemizin gururu olan U12 ve U11 takımlarımızın sporcularını, ailelerini, teknik heyeti, takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımızı ve spor birimimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.