Büyükada'ya tur keyfi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizindeki Prens Adaları'nın en büyüğü ve en çok ziyaret edileni olan Büyükada'ya her hafta sonu tur düzenliyor.

Pazar günleri yapılan Büyükada'ya yolculuk turu, İzmit Marina 1 Mart Vapur iskelesinden başlıyor. İstanbul Büyükada'ya yolculuk turu için rezervasyon yaptıran vatandaşların yolcuğu İzmit'ten başlıyor. Büyükada vapuru Değirmendere, Karamürsel ve Darıca iskelelerinden yolcularını alarak Büyükada'ya dümen kırıyor. Tura katılan vatandaşlara yolculuk sırasında dondurma ve çay ikramı yapılıyor. Müzikler eşliğinde devam eden yolculukta katılımcılar Körfez'in muhteşem atmosferinden sonra plajları, eşsiz manzarası, farklı yaşam tarzı, çam ağaçları ve nefes aldıran sokakları ile ziyaretçilerini büyüleyen Büyükada’ya ulaşıyor. Mavi turla Kocaeli'den Büyükada’ya giden vatandaşlar unutulmayacak bir gün yaşıyor. Büyükada’dan kalkış ise 17.00’da yapılıyor.

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