`Beşinci nesil ulaşım´ için bir araya gelen 25 kadın mühendis, araçlarıyla yarışıyor 



Ergün AYAZDinçer AKBİR/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen `Hyperloop Geliştirme Yarışması´ için 15 üniversiteden 25 kadın mühendis, `beşinci nesil ulaşım´ modu olarak anılan hyperloop teknolojisi için bir araya geldi. Mühendisler, geliştirdikleri araçlarıyla yarışıyor.

TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde, TEKNOFEST kapsamında, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü´nce düzenlenen `Hyperloop Geliştirme Yarışması´nda `beşinci nesil ulaşım´ modu olarak anılan hyperloop teknolojisi kapsamında geliştirilen araçlar yarıştırılıyor. Hyperloop teknolojisinde tasarlanan araçlar, vakumlu tünelde raya temas etmeden ilerliyor. Yarışmalar için 15 farklı üniversiteden 8 mühendislik alanında 25 kadın mühendis, bir araya geldi. Yarışlara hem tecrübe kazanmak hem de seneye daha deneyimli olarak katılmak için buluşan mühendisler, geliştirdikleri araçlarıyla yarışıyor.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğrencisi olan 'Thunderloop´ takımının kaptanı Hatice Selin Niçin, "Biz 25 kadın mühendisten oluşan ve 15 farklı üniversiteden yarışlara katılan bir ekibiz. Yarışlara iddialı bir şekilde hazırlandık. İlk tecrübemiz, ilk TEKNOFEST tecrübemiz. Bu yarışlara hem tecrübe etmek hem de seneye daha hazırlıklı olmak için katıldık. Sistemi, yazılımı değiştirdik. Elimizden geldiği kadarıyla da her kontrolden tecrübeyle çıkmaya çalışıyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR

2022-08-19 09:53:26



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