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Yangında dumandan etkilenen kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

DHA

Yangında dumandan etkilenen kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı


KARTEPE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 4 katlı bir binanın 3'üncü katında çıkan yangında yan dairede bulunan ve dumandan etkilenen bir kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Emek Evler Mahallesi Bilge Caddesi´nde öğle saatlerinde 4 katlı bir binanın 3´üncü katında Tuğba B.'ye ait dairede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evi alevler kaplarken, aile ve binadakiler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla yanan evin yan dairesinde dumandan etkilenen yaşlı bir kadını kurtardı. Yangın söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-10-04 17:31:18

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