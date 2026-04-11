Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama

        Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 19'u tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 01:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, ülke genelinde kendilerini, yabancı kişiler adına çıkarılmış hatlar üzerinden kripto yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıtan şüphelilerin dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiğini tespit etti.

        Şüphelilerin, müştekilere "MATRİX-5" isimli sahte şirkete ait uygulamayı indirttikleri, gelen paraları kripto hesaplarına aktardıkları, ardından kurdukları paravan altın şirketlerine ait banka hesaplarına havale ettikleri ve Kocaeli’nin Gebze ilçesi ile Şanlıurfa’daki kuyumculardan fiziki altın alarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

        Dosya kapsamında belirtilen yöntemle Kocaeli'deki iki müştekinin, şüphelilerin hesaplarına 7 milyon 115 bin 46 lira aktardığı belirlendi.

        9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        AA'nın haberine göre; Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 zanlı yakalandı. Ayrıca elde edilen deliller doğrultusunda Şanlıurfa'da 1 kişi gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda ele geçirilen suç unsurları ve çok sayıda materyal incelenerek işlemleri tamamlandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Konumdan kodese

        Eskişehir'de bir kişiye saldırarak çantasını gasbedip kaçan şüpheli, sanal medya üzerinden yaptığı 'yer bildirimi' paylaşımı sonrasında camide yakalandı. (DHA)    

        #kocaeli
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Çağrı Bey Somali'de
        Çağrı Bey Somali'de
        Tatlıses'ten sürpriz
        Tatlıses'ten sürpriz
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası