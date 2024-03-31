Kocaeli Belediye başkan adayları kimlerdir? Kocaeli Belediyesi hangi partide? Kocaeli Belediye başkanı kimdir?
Kocaeli Belediyesi hangi partide? Kocaeli Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kocaeli Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kocaeli Belediyesini hangi parti kazandı ve Kocaeli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kocaeli yerel seçim sonuçları..
Kocaeli BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kocaeli Belediye Başkanlığını 610350 alınan oy ve %55.57 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Tahir Büyükakın kazanmıştır.
Kocaeli Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 11
Cumhuriyet Halk Partisi 1
Kocaeli BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİTAHİR BÜYÜKAKIN - AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ATASOY BİLGİN - CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı GENÇAY YILDIZTEKİN - İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÜNAL KARASAĞIZ - MEMLEKET Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ORHAN KADIOĞLU - VATAN Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FEVZİ KEMAL TORUN - BĞMSZ Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TAMER ERİK - TKH Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı DOĞAN AYDAL - YENİDEN REFAH Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ASLAN ERARSLAN - MİLLİYOL Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NERMİN TOL - ZP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İSMAİL ENSAR BATURMAN - DEVA Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MURAT DURAN - ANAP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SERAP BİLMEZ - DSP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AYDANER AKTAŞ - TKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NURETTİN ÇELİK - SP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BEHÇET ÖGET - HAKPAR Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İLKAY DENİZ TORUN YÜCE - SOL PARTİ Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MAHMUT HAKAN KOÇAK - TİP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HASAN ÖZGÜNEŞ - DEM Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ARZU ERKAN - EMEP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ATAKAN DAŞDAN - MP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET ŞAMİL DEVRİM - DP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET EŞİN - HÜDAPAR Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUHARREM CAN - BTP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ORHAN KAÇDI - YTP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TUNYA KIZILTAŞ - HKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
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