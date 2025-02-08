Kocaelispor: 1 - Amed SK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor, evinde Amed SK'yı 1-0 mağlup etti. Markao'nun golüyle galibiyete ulaşan lider Kocaelispor, puanını 48'e yükseltti. Amed SK ise 31 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Kocaelispor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 21. dakikada Markao attı.
Bu sonucun ardından lider Kocaelispor puanını 48'e yükseltirken, Amed SK ise 31 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor, Manisa FK'ya konuk olacak. Amed SK, evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.