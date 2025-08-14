Habertürk
        Kocaelispor, Karol Linetty'i transfer etti! - Kocaelispor Haberleri

        Kocaelispor, Karol Linetty'i transfer etti!

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, son olarak Torino'da forma giyen Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 20:10 Güncelleme: 14.08.2025 - 20:10
        Kocaelispor'a Polonyalı orta saha!
        Kocaelispor, 30 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

        Kocaelispor, son olarak Seria A ekiplerinden Torino forması giyen Karol Linetty ile ön protokol imzaladığı bildirmişti. Kente gelen ve sağlık kontrollerinden geçen Karol Linetty, Körfez Burunga Tesisleri’nde kendini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

        Kulübün soysal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kutsal renklere hoş geldin Linetty. Karol Linetty ile kulübümüz arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

