TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor ile TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor arasında, tüm gelirinin depremzedelere bağışlanmak üzere oynanacak hazırlık maçının tarihi belli oldu. Karşılaşma 22 Şubat Çarşamba günü Kocaeli Stadyumu'nda saat 19.30'da oynanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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