Kocaelispor'un yeni başkanı Recep Durul oldu

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen kongrenin divan başkanlığını Sinan Üner, katipliklerini Şenol Çalım ve Kemal Şeker yaptı.

"KOCAELİSPOR'UN GÜCÜNÜ ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ"

Recep Durul, kulübe maddi ve manevi katkı sağladıklarını belirterek, delegelerin verdiği karar neticesinde başkanlığa seçildiğini söyledi.

Kongrelerde tartışmaların yaşanabildiğine değinen Durul, herkesin Kocaelispor'un çıkarlarını düşündüğünü vurguladı.

Durul, paydaşların fikirlerine önem verdiğini dile getirerek, "İnsanı ve liyakati merkeze koyarak, taraftarlarla çatışmayan yönetim şekli oluşturacağız. Uzlaşıcı dil kullanacağız. Kocaelispor'a yakışan kültürle kulübümüzü en üst düzeye birlikte taşımaya çalışacağız. Yeni sezonda şampiyon kadro kurmak için yola çıkıyoruz. Zor bir lig. Biz de Kocaelispor'uz. Kocaelispor refleksini, gücünü yapacağımız transferlerle, doğru yöntemlerle inşallah zirveye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.