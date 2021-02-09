Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Koçtaş 150. mağazasını Amasya'da hizmete açtı

Koçtaş, Amasya’da açtığı Koçtaş Fix mağazası ile Türkiye genelindeki toplam mağaza sayısını 150’ye çıkardı. Mahalleli formatı Koçtaş Fix ile Türkiye’de yaygınlaşmaya devam eden Koçtaş, Amasya’da açtığı mağaza ile bulunduğu il sayısını da 35’e çıkarmış oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu: “Bugün 35 ilde 150 mağazamızla müşterilerimize hizmet verirken dijital kanallarımız aracılığıyla da ürünlerimizi tüm Türkiye’ye ulaştırıyoruz. 150. mağazamızla birlikte ev geliştirme sektöründe en çok mağazası bulunan şirket konumuna da yükseldik. 2021 yılında 100 yeni mağaza açmayı hedefliyoruz” dedi.

Koçtaş 150. mağazasını Amasya'da hizmete açtı
HABERTURK.COM

oçtaş, büyük mağazaları ve mahalleli formatı Koçtaş Fix mağazaları ile Türkiye’de yaygınlaşmaya devam ediyor. Koçtaş, Amasya’da açtığı mağaza ile bulunduğu il sayısını da 35’e çıkarmış oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, Koçtaş Fix ile Amasya ilinde ilk mağazalarını açtıklarını, bu mağaza ile birlikte Türkiye genelindeki toplam mağaza sayısının 150’ye ulaştığını belirtti. Devrim Kılıçoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Koçtaş olarak Edirne’den Artvin’e, Sinop’tan Hatay’a kadar mağazalarımızla toplam 35 ilde 110 Koçtaş Fix ve 40 büyük formatlı mağazamızla hizmet verirken, dijital kanallarımızla da tüm Türkiye’ye ulaşıyoruz. 150. mağazamızın açılışıyla ev geliştirme sektöründe en çok mağazası bulunan şirket konumuna da yükselmiş olduk. Anadolu'nun en eski yerleşim alanlarından biri olan ve Hititler’den başlayarak çeşitli uygarlıkların merkezi olmuş Amasya ilimizde ilk mağazamızı açmanın mutluluğu içerisindeyiz. Önümüzdeki dönemde mağazamızın olmadığı illerde yeni mağazalar açmayı sürdüreceğiz. Bu zorlu dönemde hem dijital kanallarımız hem de yaygınlaşan mağaza ağımızla çok daha kolay ulaşılabilir olurken, açmış olduğumuz mağazalarımızda özellikle o bölgenin insan kaynağından faydalanarak yerel çalışan istihdamına katkı sağlamayı hedefliyoruz. 2021 yılında Türkiye genelinde 100 yeni mağaza açmayı planlıyoruz. 2023 yılına geldiğimizde ise toplam 600 mağaza ve buna paralel olarak yaklaşık 4 bin çalışanımız ile mevcut ve yeni müşterilerimize en iyi markaları en uygun fiyatlarla sunmaya ve tüm Türkiye’deki evleri güzelleştirmeye devam edeceğiz.”

Koçtaş’ın çok kanallı perakendecilikte Türkiye’nin en önemli örneklerinden biri olan mahalleli formatı Koçtaş Fix mağazalarında, en çok satan 5 bin ürünün yer aldığını belirten Devrim Kılıçoğlu: “Koçtaş Fix mağazalarımızda müşterilerimizin hızlı sipariş ekranlarımızda bulabilecekleri yürüme bandından oto lastiğe, mobilyadan elektrikli el aletlerine kadar 100 bine yakın ürünü teslim edebiliyoruz. Aynı zamanda mahallelerdeki Koçtaş Fix mağazalarımızla nakliye, montaj gibi tüm satış sonrası hizmetler ve toptan satışlar konusunda müşterilerimize kolaylık sağlıyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Biden'ın asgari ücreti artırma planı istihdamı düşürebilir
İŞ-YAŞAMBiden'a 'asgari ücret' uyarısı
Yaş meyve ve sebze ihracatı ocak ayında 279 milyon dolara ulaştı
İŞ-YAŞAMYaş meyve ve sebze ihracatı ocakta arttı
Yataş Grup ihracatını pandemide yüzde 10 artırdı
İŞ-YAŞAMPandemide en çok kanepe ihraç etti
Büyükbaş hayvan sayısı 18 milyon 158 bin oldu
İŞ-YAŞAMBüyükbaş hayvan sayısı arttı
E-belge uygulamalarına yeni düzenleme
İŞ-YAŞAME-belge uygulamalarına yeni düzenleme
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Genel Başkanı'nı kabul etti - Haberler
İŞ-YAŞAMCumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Genel Başkanı'nı kabul ...
İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 593.9 milyar TL’ye ulaştı
İŞ-YAŞAM'İş'in aktif büyüklüğü yüzde 27 arttı
CEO Club Online Summit
İŞ-YAŞAM'SpaceX'te bile malzemelerimiz var'
TCMB'nin ikinci durağı TOBB
İŞ-YAŞAMTCMB'den TOBB'a enflasyon ziyareti
İDDMİB'den 7 gün 24 saat kesintisiz ihracat platformu sağlayan proje
İŞ-YAŞAM7 gün 24 saat ihracat dönemi başladı