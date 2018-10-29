Kodladıkları robotlarla Cumhuriyet Bayramını kutladılar

Elazığ'da orta okul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağını sallayan robot geliştirdi. Robotik kodlama öğretmeni Leyla Üşengül, öğrencilerle farkındalık oluşturmak için proje geliştirdiklerini söyledi.

4 öğrenci ile bayrak sallayan robotlar yaptıklarını aktaran Üşengül, "Öğrencilerimiz 3D yazıcı ile robotlar üzerinde Türkiye haritası ve Türk bayrağı tasarladılar. Robotlarımızı kodlayıp bayrağımızı robotlar üzerinde hareket ettirdiler" dedi.

Öğrencilerin yaşlarına göre kodlama yaptığını belirten Üşengül, "Bu sayede hem robotik kodlamanın önemini vurguluyoruz hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz" dedi.

Öğrenci İsmail Kavuran ise okulda kodlama eğitimi aldıklarını aktardı.Robotlara verdikleri kodlarla robotlara istedikleri komutları yaptırdıklarını ifade eden Kavuran, "Ülke olarak yazılım ve kodlama alanında çok gelişmemiz gerekiyor. Gelecekte yazılım mühendisi olmak istiyorum. ASELSAN ve benzeri kurumlarda çalışıp ülkeme yararlı olmak istiyorum" diye konuştu.

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