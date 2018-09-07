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Kodlama eğitimi vermek artık gereklilik

Teknolojik anlamda gelişmiş ülkeler, eğitim müfredatlarını her geçen gün değiştirerek yeni çağın ihtiyaçlarını kodlama ile karşılıyor. Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı firmalarından Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, yakın gelecekte kodlamanın, yeni bir okuryazarlık türü olacağını dile getiriyor

07.09.2018 - 09:25 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dünyanın önde gelen endüstrileşmiş ülkeleri, eğitim müfredatlarını her geçen gün değiştirerek yeni çağın dinamiklerini kodlama üzerinden karşılamaya hazırlanıyor. Kodlama becerilerini erken yaşta edinen öğrenciler, gelecekte üretim şekilleri başta olmak üzere hayatın her alanında kendini hissettirecek Endüstri 5.0’a hazır olarak yetişiyorlar. Ülkemizin teknoloji çağını yakalamasının şifresi bugünün çocuklarına kodlama öğretmekle başlayacak diyen Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı firmalarından Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, “Çocuklara kodlama ve bilgisayar programları eğitimi vererek onları geleceğe hazırlamak istiyoruz. Çünkü yazılımı bilmeyen çocuk gelecekte okuma yazma bilmiyormuş gibi olacak.” açıklamasında bulundu.

Gelecekte kodlamanın yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olacağı öngörülse de aslında kodlama günümüzde de büyük önem taşımaktadır diyen Ereteam CEO’su Kutlay Şimşek, ‘’Dünya çapında internet girişimcileri ve teknoloji üreten şirketleri kuran başarılı insanların erken yaşlarda kodlama becerisi edinmiş kişiler olması dikkat çekicidir. Erken yaşta kod yazmaya başlayan ve girişimiyle dünya çapında bir başarı elde eden, sosyal medyada en çok kullanılan uygulama olan Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, kod yazmayı 9 yaşında öğrenmiştir. Dünyanın en başarılı girişimcileri arasında sayılan Bill Gates ise ilk programını 13 yaşında yazmıştır. Bilgisayar endüstrisinin önderlerinden biri olan Steve Jobs; “Bence bu ülkede herkes bilgisayar programlamayı öğrenmeli. Bir bilgisayar dili öğrenmeli. Çünkü bu, insana nasıl düşüneceğini öğretiyor. Ben bilgisayar bilimini bir sosyal bilim olarak görüyorum. Bu herkesin öğrendiği bir şey olmalı.” diyerek kodlamanın öneminden bahsetmiştir.’’ ifadelerini kullandı.

Kodlamanın erken yaşta öğrenilmesinin avantajları neler?

Kodlama yeni bir okuryazarlık türü olduğunu söyleyen Kutlay Şimşek, ‘’Yazı yazmak düşüncenizi organize etmeye ve fikirlerinizi ifade etmeye yardımcı olurken, kodlamada da aynı şey geçerlidir. Erken çocuklukta kodlama eğitimi ile çocukların aritmetik ve okuryazarlık gelişimleri desteklenir. Dijital çağda doğan çocukların yeni teknolojilere ve hayat tarzına uyum sağlamaları bir önceki nesle göre daha kolaydır. Çocuklara erken yaşta programlama eğitimi verildiğinde; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme becerileri kazanırlar. Bu özelikte bireylerin yetişmesi sadece bilgisayar, yazılım alanında değil, tüm alanlarda fark yaratır. Erken çocuklukta kodlama eğitimi çocuklara, Türkçe, matematik gibi alanlarda ve günlük hayatta karşılaştıkları problemlerde, olaylar arasında ilişki kurup daha kısa sürede anlama ve sorunu çözebilme becerilerini kazandırır.’’ açıklamasında bulundu.

İlkokulda kodlama eğitimi çocuklara ne gibi katkılar sağlıyor?

Şimşek, ‘’Kodlama çocuklara sadece teknoloji becerileri değil; problem çözme, iletişim kurma, takım çalışması, planlama, karar verme, değerlendirme, yaratıcılık ve kritik düşünme gibi hayatın her alanında faydalı olacak, hem bugünün hem de yarının mesleklerini yapmak için gerekli olan birçok beceriyi geliştirme olanağı da sunar.’’ dedi.

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