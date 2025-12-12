Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin katılımcılara tarihsel bir perspektif ve güncel sanat okumaları kazandıran “Köklerinden Günümüze Türk Resmini İzlemek” başlıklı sanat tarihi sertifika programının ikinci döneminin son oturumu ve sertifika töreni 9 Aralık Salı günü düzenlendi. Programı tamamlayan tüm katılımcılara, İş Sanat tarafından imzalı özel sertifikaları takdim edildi.

Müzenin kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu tarafından yürütülen ve ikinci döneminde de büyük bir ilgiyle karşılanan bu kapsamlı sanat tarihi programı, gelenekten moderne uzanan zenginleştirilmiş içeriğiyle, resim sanatımızın gelişimini derinlemesine kavramak isteyen katılımcılara sekiz hafta boyunca rehberlik etti.

REKLAM

Program boyunca, Anadolu’daki betimleme geleneklerinin Göbeklitepe’den Bizans, Selçuklu ve Osmanlı’ya uzanan köklü izi sürüldü; minyatür sanatından tuval resmine geçiş süreci ve bu alandaki öncü isimlerin çalışmaları ele alındı. Programda ayrıca 1914 Kuşağı’nın yankıları, dönemin kadın ressamlarının katkıları ve d Grubu’nun arayışları değerlendirildi. 20. yüzyıldan günümüze uzanan bireysel ifade biçimleri ve çağdaş sanattaki yansımaları irdelendi.