Kokulu ve kokusuz böcek ilaçlama

Yaz aylarının da gelmesi ile beraber böceklerden rahatsız olan insanlar çoğalmaktadır. Böcek ilaçlama iki şekilde olmaktadır. Bunlar kokulu böcek ilaçlama ve kokusuz böcek ilaçlamadır. İki çeşit ilaçlama türü de böcekler için kullanılır. Fakat bazı böcekler kokusuz ilaç ile pek kaçmazlar. Bu sebeple de mecburiyetten kokulu ilaç kullanılmaktadır. Kokulu ilaçlar ise insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Aslında ili ilaçta doğru bir şekilde kullanılmaz ise sağlığı etkiler fakat kokulu ilaç türü daha fazla etkilemektedir. Şimdi sizlere kokulu-kokusuz böcek ilaçlama nasıl yapılır konusundan bahsedeceğiz.

İşte o yöntemler: